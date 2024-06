Um derramamento de carga na pista fechou a BR-040, em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na manhã desta terça-feira (4/6).



Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), sacos de cimento se soltaram do veiculo de transporte na altura do km 557. A corporação ainda alerta para muita poeira no local.

Depois de duas horas de interdição, às 8h, a Via-040, concessionaria que administra a pista, divulgou que a pista no sentido Rio de Janeiro foi liberada para o trânsito.

No momento, há 12 km de engarrafamento.

O ponto de referência é a pista contrária de acesso ao condomínio Miguelão.