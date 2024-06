Crianças de 3 e 6 anos com sintomas de envenenamento foram levadas para o Hospital Municipal de Jaíba, no Norte de Minas

Médicos do Hospital Municipal de Jaíba, no Norte de Minas Gerais, acionaram a Polícia Militar depois que duas crianças, de 3 e 6 anos, deram entrada na unidade com suspeita de envenenamento. A ocorrência aconteceu na noite deste domingo (2/6). As vítimas foram transferidas para uma hospitais de Montes Claros, na mesma região.





Conforme consta no boletim de ocorrência, as crianças foram levadas para o hospital no meio da tarde. À Polícia Militar, a mãe das vítimas contou que, durante a manhã, as meninas brincaram na porta de casa com uma vizinha, mas que até então tudo estava normal.





Próximo ao horário do almoço, a mulher teria visto as crianças colocando na boca uma planta, semelhante à babosa. Ainda de acordo com o depoimento, a mulher advertiu as garotas e tirou o vegetal do alcance delas. Mais tarde, por volta das 15h, as filhas começaram a passar mal.





No pronto atendimento, as crianças foram submetidas a uma lavagem estomacal. Segundo o médico plantonista, não foi possível definir qual substância teria envenenado as vítimas. No entanto, o especialista afirmou que a planta babosa, citada pela mãe, não causaria os sintomas.





A menina de 6 anos chegou a ser entubada e encaminhada para o Hospital das Clínicas Dr. Mário Ribeiro, em Montes Claros. Já a mais nova, foi transferida para o Hospital Universitário Clemente de Faria, na mesma cidade.