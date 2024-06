As pessoas em situação de rua são um grupo extremamente vulnerável às baixas temperaturas durante o outono e inverno. Em relação a isso, a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) intensificou as ações de proteção, desde maio, por meio de um plano de contingência. Cerca de 2 mil cobertores já começaram a ser entregues, ação que deve continuar nos próximos dias.





O plano de contingência conta com encaminhamentos para os abrigos, distribuição de cobertores e determinação de fluxo para atendimentos de saúde para pessoas que eventualmente sofram hipotermia, e é executado, além da Defesa Civil, pelas secretarias de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania; Saúde; e Segurança e Prevenção.





Os restaurantes populares também estão adequando os cardápios para os dias mais frios. A oferta de alimentação passou por adaptações nutricionais para o inverno, tanto nos Restaurantes Populares quanto nas unidades de acolhimento. São servidas em média 2,5 mil refeições por dia à população em situação de rua, incluindo café da manhã, almoço e jantar.





As equipes do Serviço Especializado de Abordagem Social, Consultório na Rua e BH de Mãos Dadas, que atuam nas nove regionais da cidade, também vão reforçar as orientações em dias de temperaturas mais baixas, especialmente no período noturno.





Nas unidades de acolhimento há um monitoramento especial de ocupação das vagas e, se necessário, será garantida a ampliação emergencial dentro das próprias estruturas ou por hospedagens parceiras. Os serviços municipais de plantão têm acesso às vagas em tempo integral, facilitando a alocação de pessoas que busquem o acolhimento.





Sobre o atendimento



Caso alguém em situação de rua tenha sinais de hipotermia, o encaminhamento à rede de saúde deve ser imediato, por meio das Unidades de Pronto Atendimento (UPA), com acionamento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).





As unidades básicas de saúde também estão de prontidão, no caso de atendimentos diurnos. Em casos de emergência no período da noite, a população belo-horizontina também poderá acionar o plantão do Centro de Operações (COP) pelo telefone 153, da Guarda Municipal. Para solicitações de atendimento que não são emergenciais, o pedido deve ser realizado no Portal de Serviços, no site da prefeitura.