BH registrou o dia mais frio do ano nesta sexta; sensação térmica ficou abaixo de zero

O distrito de Monte Verde, no Sul de Minas Gerais, registrou 7,2°C na manhã desta segunda-feira (3/6). De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), esta foi uma das menores temperaturas do país nesta segunda (confira lista abaixo).

Segundo o Inmet, a estabilidade do tempo persiste ao longo da semana em todas as regiões de Minas Gerais, devido ao predomínio de uma massa de ar seco e frio. Nos últimos dias, municípios do Sul de Minas têm registrado baixas temperaturas. Na sexta, Caldas registrou apenas 1,6°C, se consolidando como a temperatura mais baixa do país.

Belo Horizonte também tem registrado temperaturas mais baixas e chegou a bater recorde de frio no fim de semana. De acordo com o órgão nacional, não há previsão de chuva na capital e na Região Metropolitana nesta segunda (3) e a tendência é de temperatura amena no período da noite e ao amanhecer.

Confira as cidades mais frias do país nesta segunda: