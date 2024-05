Belo Horizonte registrou nesta sexta-feira (31) o dia mais frio do ano pelo segundo dia consecutivo. Segundo a Defesa Civil, a temperatura mínima pela manhã foi 11,4°C, sendo um recorde em 2024. A menor temperatura no ano tinha sido registrado nessa quinta-feira (30), com 14,6°C. Outra baixa temperatura foi registrada em abril, quando os termômetros marcaram a então mínima de 15,4°C.

Na Estação Cercadinho, Região Oeste da capital, a sensação térmica chegou em -4,8 ºC, às 7h. Na Estação Pampulha, a temperatura mínima foi 13,4°C com sensação térmica de 15,2 ºC, às 7h.

A previsão do tempo indica que a máxima estimada é de 26°C nesta sexta (31), com umidade relativa mínima do ar em torno de 35%. O dia em BH será de céu claro a parcialmente nublado com sensação de frio ao amanhecer e à noite

Segundo o Sistema de Meteorologia e Recursos Hídricos de Minas Gerais e o Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam), o tempo ameno é explicado pela presença de uma massa de ar frio e seco baixa as temperaturas e diminui a umidade do ar no estado.