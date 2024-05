O corpo de um homem foi encontrado carbonizado em um apartamento que pegou fogo na noite dessa quinta-feira (30/5), no Centro de Belo Horizonte.



O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar foram acionados por volta das 22h30 para um incêndio em um apartamento do quarto andar do prédio na Avenida Afonso Pena.

Quatro equipes de bombeiros foram empenhadas no caso.

As chamas ficaram restritas ao quarto do imóvel. Segundo os bombeiros, havia muita fumaça e pouco fogo no momento da chegada. O apartamento foi isolado e o prédio foi evacuado.



Durante o trabalho de rescaldo, o corpo do morador, que vivia sozinho no imóvel, foi encontrado carbonizado pelos militares. Ainda não se sabe como o incêndio começou.

Após a ventilação do edifício, os bombeiros liberaram a entrada dos moradores do prédio somente por escadas por haver risco de inalação de fumaça residual no vão do elevador.

O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico-legal Dr. André Roquette (IMLAR) para ser submetido a exames.

A perícia da Polícia Civil foi acionada e foi até o local da ocorrência na manhã desta sexta-feira (31/5). O caso será investigado.