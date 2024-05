Um homem de 59 anos foi preso nesta quinta-feira (30/5) depois de matar a irmã, de 55, em Juiz de Fora, na Zona da Mata, em Minas Gerais, durante uma reunião familiar. O homicídio aconteceu no início da tarde, no Bairro Santa Cruz, zona norte da cidade. A vítima foi atingida com um golpe de faca na barriga.

Acionada às 13h40, a Polícia Militar compareceu ao local. Familiares disseram que houve uma briga entre os irmãos em decorrência de uma obra em um imóvel da família, segundo informações preliminares do Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) no município.

Depois de ser esfaqueada, a vítima teve intenso sangramento. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado. Após tentativas de reanimação cardiopulmonar, o médico da equipe constatou o óbito ainda no local.

De acordo com as testemunhas, os desentendimentos entre o homem e a irmã seriam recorrentes. Os militares também receberam a informação de que a vítima teria uma medida protetiva contra ele — informação que a PM ainda não confirmou, pois a ocorrência está em andamento.

O homem fugiu logo após o crime, mas foi localizado pela PM circulando pelo bairro. Conforme o Copom, ele confessou ter golpeado a irmã com uma faca, mas alegou que não tinha a intenção de matá-la. Até o fechamento desta publicação, o homem estava detido na delegacia da Polícia Civil e esperava para ser ouvido pelo delegado de plantão.