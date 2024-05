Massa de ar frio começou no Sul do país e chegou ao Sudeste e Centro Oeste, iniciando a queda nas temperaturas, como aconteceu em Belo Horizonte e todo Sul de Minas

A quinta-feira (30/5) de Corpus Christi em Belo Horizonte foi de recorde da temperatura mínima na cidade. Por volta das 7h, os termômetros marcaram 14,6°C na estação da Pampulha, o menor índice do ano, que superou os 15,4 ºC aferidos em 20 de abril, conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Na Região Oeste, na estação Cercadinho, na parte mais alta da cidade, a temperatura mínima foi de 14,7°C. Mesmo com a baixa temperatura, a sensação térmica ficou acima dos 15ºC. A marca menor medida até então registrada ocorreu em 24 de janeiro, 8 e 20 de abril, segundo o Inmet.

Segundo a meteorologista do Inmet, Andrea Ramos, as temperaturas mais baixas são resultado de uma massa de ar frio que está atuando desde a última terça-feira na parte central do país. Ela vem na retaguarda do deslocamento de uma frente fria e está propiciando o declínio das temperaturas no Centro Oeste e Sudeste do Brasil, principalmente no Centro e Sul de Minas Gerais.

Na região Sul de Minas, inclusive, os termômetros em Monte Verde registraram nesta quinta-feira 0,4ºC , a menor marca do ano no estado e no Brasil como um todo.

"Essa massa de ar frio começou no Sul do país e chegou ao Sudeste e Centro Oeste, iniciando a queda nas temperaturas, como aconteceu em Belo Horizonte e todo Sul de Minas. Nesta sexta-feira (31/5) e sábado (1/6) o frio ainda é sentido do Centro ao Sul de Minas, incluindo a capital e, a partir de sábado a tarde e domingo (2/6), diminui a intensidade da massa e começa a haver um aumento nas temperaturas, mas ainda com máximas até 25ºC. No Norte de Minas, continua uma ligeira queda no termômetro e o frio ainda é sentido", diz Andrea.

Para Belo Horizonte, a meteorologista conta que os termômetros ficam entre 14ºC e 15ºC e 24ºC nesta sexta, entre 14ºC e 23ºC e 24ºC no sábado. No domingo, a mínima prevista é de 15ºC e a máxima entre 24ºC e 25ºC. Na segunda-feira, que tem previsão de mínima entre 15ºC e 16º até no máximo 24ºC, a chance é de chuva fraca e isolada na cidade, segundo Andrea. A terça-feira começa com um aumento das máximas em BH, com temperaturas variando entre 15ºC e 16ºC até 26ºC e 27ºC.

Conforme Andrea, a partir do próximo mês, quando já se encaminha o inverno, o clima começa a adquirir características da estação fria. De acordo com a previsão chamada climática, que considera o tempo de um mês corrido ou mais, diferente das previsões diárias, a tendência para junho em Belo Horizonte é de um pequeno aumento na temperatura mais comum na cidade no período. Ela informa que, em junho, na capital, a temperatura média é de 19,6ºC, com mínima média de 15,4ºC e máxima média de 24,9ºC.

"O inverno tem início em 21 de junho. No outono, que é uma estação de transição, já passamos a perceber o frio típico do inverno. As temperaturas ainda oscilam, mas podemos dizer que o frio já dá as caras na cidade", aponta.