Com expectativa de mais frio, Monte Verde espera por muitos turistas no próximo feriado

Monte Verde, distrito de Camanducaia, no Sul de Minas, registrou a menor temperatura do estado nesta quinta-feira (30/5), feriado de Corpus Christi. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os termômetros marcaram -0,4°C por volta das 7h.

Em Caldas, também no sul de Minas, o frio apertou e o mercúrio desceu até 1,8°C, a segunda menor marca do Estado. O ranking do Inmet prossegue com Maria da Fé (2,3°C), São Sebastião do Paraíso (4,4°C), Varginha (7,5°C) e Machado (8,3°C), compondo um cenário de frias alvoradas mineiras.

Belo Horizonte também bateu recorde de frio nesta quinta, superando o último registro de abril. Desta vez, na Região da Pampulha, os termômetros marcaram 14,6°C , conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A sensação térmica ficou acima dos 15ºC.

A previsão para o dia é de céu claro a parcialmente nublado, com temperatura baixa nas primeiras horas da manhã e à noite, além de tempo seco à tarde. A máxima estimada é de 26°C e a umidade relativa mínima do ar em torno de 35% à tarde.