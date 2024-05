Confira o que funciona ou não no feriado de Corpus Christi em BH

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) divulgou, nesta quarta-feira (29/5), o que vai funcionar ou não neste Corpus Christi. Segundo a PBH, amanhã é feriado municipal e sexta-feira é ponto facultativo.

Confira como será o funcionamento do comércio, serviços e outros locais em Belo Horizonte.

Zoobotânica

Zoológico e Jardim Botânico

Aberto nos dias 30 e 31.

Horário de funcionamento: das 8h às 17h (entrada até às 16h).

Aquário do Rio São Francisco

Aberto nos dias 30 e 31.

Horário de funcionamento: das 8h30 às 16h30 (entrada até às 16h.

Parques

O Parque do Conjunto Estrela Dalva e o Parque Bandeirante Silva Ortiz fechados no dia 31/5.

Os Parques Ecológico e Cultural Jardim das Nascentes e Alexander Brandt abrem na sexta-feira (31/5) e estarão fechados na quinta-feira (30/5), sábado (1/6) e domingo (2/6).

Confira: o horário de funcionamento de todos os parques aqui.

PARQUES COM ACESSO PERMANENTE

Área do vertedouro da Barragem Santa Lúcia

CEVAE Coqueiros

Parque Altamira Costa Nogueira (Ecológico Santo Antônio)

Parque do Bairro Planalto

Parque do Confisco

Parque Dona Clara

Parque Ecológico do Brejinho

Parque Ecológico Jardim Vitória

Parque Ecológico Padre Alfredo Sabetta

Parque Halley Alves Bessa

Parque Jornalista Eduardo Couri

Parque Juscelino Kubitschek

Parque Linear Avenida José Cândido da Silveira

Parque Linear do Vale do Arrudas

Parque Municipal do Bairro Trevo

Parque do Conjunto Habitacional Lagoa

Parque do Tirol (acesso permitido aos equipamentos de ginástica)

Cemitérios

Cemitérios da Paz, da Saudade, da Consolação, do Bonfim e Capela Velório do Barreiro (30/5 a 2/6): abertos das 7h às 17h, apenas para velórios e sepultamentos. Não haverá atendimento administrativo nesses dias.

Assistência Social

Diretorias Regionais de Assistência Social – DRAS

Não funcionarão nos dias 30 e 31 de maio

Centros de Referência de Assistência Social – CRAS

Não funcionarão nos dias 30 e 31 de maio

Centros de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS

Não funcionarão nos dias 30 e 31 de maio

Centro-Dia de Referência para as Pessoas com Deficiência (Praça Modestino de Sales Barbosa, 11 – Flávio Marques Lisboa)

Não funcionará nos dias 30 e 31 de maio

Abrigos, Casas de Passagem, Residências Inclusivas, Repúblicas e Pós Alta Hospitalar

Funcionam normalmente.

Central de Vagas do SUAS

Plantão 24h nos dias 30 e 31 de maio, pelo telefone (31) 98872-2023.

Centro Pop Centro Sul (Avenida do Contorno, 10.852 – Barro Preto)

Funciona nos dias 30 e 31 de maio, das 8h às 12h.

Centro Pop Lagoinha (Rua Além Paraíba, 101 – Lagoinha)

Funciona nos dias 30 e 31 de maio, das 8h às 12h.

Centro POP Leste (Rua Conselheiro Rocha, 351 – Floresta)

Funciona nos dias 30 e 31 de maio, das 8h às 15h.

Centro POP Miguilim (Rua Varginha, 210 – Floresta)

Funciona nos dias 30 e 31 de maio, das 8h às 16h.

Serviço Especializado em Abordagem Social

Funciona nos dias 30 e 31 de maio, das 9h às 21h.

Serviço de Atenção ao Migrante

Não funcionará nos dias 30 e 31 de maio

Sepultamento Gratuito

Plantão nos dias 30 e 31 de maio, das 8h às 17h, na Rua Rio de Janeiro, 1187, 5º andar - Centro. Telefone: (31) 3277- 9834.

Segurança alimentar e nutricional

Banco de Alimentos (Rua Tuiuti, 888 – Padre Eustáquio)

Não funcionará nos dias 30 e 31 de maio

Centro de Referência em Segurança Alimentar e Nutricional Mercado da Lagoinha - CRESAN

Não funcionará nos dias 30 e 31 de maio

Feira Coberta do Bairro São Paulo (Rua Maria Pietra Machado, 125 – São Paulo)

Funcionamento nos dias 30 e 31 de maio, das 7h às 13h.

Central de Abastecimento da Agricultura Familiar e Urbana - CAFA (Rua Tuiuti, 888 – Padre Eustáquio)

Não funcionará nos dias 30 e 31 de maio

Direto da Roça

Funcionamento facultativo nos dias 30 e 31 de maio.

FECOPE - Feira Coberta do Padre Eustáquio (Rua Pará de Minas, 821 – Padre Eustáquio)

Funcionamento nos dias 30 e 31 de maio, das 8h às 13h

Feira de Orgânicos

Funcionamento facultativo nos dias 30 e 31 de maio.

Feiras Livres

Funcionamento facultativo nos dias 30 e 31 de maio.

Feira da Agricultura Urbana e Pontos Regionais

Funcionamento facultativo nos dias 30 e 31 de maio

Feira Modelo da Savassi (Rua Tomé de Souza, entre Av. Cristóvão Colombo e Rua Pernambuco)

Não funcionará dia 30/05/2024.

Mercado Distrital do Cruzeiro (Rua Ouro Fino, 452 – Cruzeiro)

Funcionamento nos dias 30 e 31 de maio, das 7h às 13h.

Programa Abastecer

Funcionamento normal nos dias 30 e 31 de maio.

Restaurantes Populares I, II, III e IV

Funcionamento nos dias 30 e 31 de maio com oferta de almoço exclusivamente à população em situação de rua, em todas as unidades.

Cozinha Comunitária Cabana do Pai Tomás

Não funcionará nos dias 30 e 31 de maio.

Direitos de cidadania

Conselho Tutelar (Rua Rio de Janeiro, 1187 - 8º andar - Centro) (31) 3277-1912

Atendimento 24h nos dias 30 e 31 de maio, no Plantão Centralizado.

Centro de Referência das Juventudes – CRJ (Rua Guaicurus, 50 - Centro)

Não funcionará nos dias 30 e 31 de maio

Centro de Referência da Pessoa Idosa – CRPI (Rua Perdizes, 336 – Caiçara)

Não funcionará nos dias 30 e 31 de maio

Centro de Referência LGBT – CRLGBT (Rua Curitiba, 481 – Centro)

Não funcionará nos dias 30 e 31 de maio

Centro Especializado de Atendimento à Mulher – Benvinda (Rua Hermilo Alves, 34 – Santa Tereza)

Não funcionará nos dias 30 e 31 de maio

Saúde

Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), Hospital Metropolitano Odilon Behrens (HOB), Central de Internação, SAMU, Serviço de Urgência Psiquiátrica Noturno, Centros de Referência em Saúde Mental e laboratórios das UPAs:

Funcionam normalmente, 24 horas, todos os dias da semana.

Centros de Saúde

Quinta-feira, 30 de maio: não funcionam

Sexta-feira, 31 de maio: funcionam das 7h às 17h

Centro de Referência em Imunobiológicos Especiais (CRIE)

Quinta-feira, 30 de maio: funciona das 8h às 18h.

Sexta-feira, 31 de maio: funciona das 7h às 17h.

Centro de Controle de Zoonoses, Laboratórios de Zoonoses, Centros de Referência a Saúde do Trabalhador, Centros de Esterilização de Cães e Gatos, Central de Atendimento a Liminares, Academias da Cidade, Farmácia Regional, Laboratórios regionais e central, Centros de Esterilização, os Centros de Especialidades Médicas, o Centro de Treinamento e Referência, os Centros de Testagem e Aconselhamento, as Unidades de Referência Secundária, Centro Municipal de Diagnóstico por Imagem, o Centro Municipal de Oftalmologia, os Centros de Reabilitação e os Centros de Especialidades Odontológicas.

Quinta-feira, 30 de maio: não funcionam.

Sexta-feira, 31 de maio: funcionam das 7h às 17h.

Serviço de Atenção à Saúde do Viajante

Quinta-feira, 30 de maio: não funciona.

Sexta-feira, 31 de maio: funciona das 8h às 17h.

Limpeza Urbana

A Superintendência de Limpeza Urbana (SLU) informa que a coleta de resíduos domiciliares será realizada normalmente no dia 30 de maio, quinta-feira, feriado de Corpus Christi. Já a coleta seletiva não será realizada. As Unidades de Recebimento de Pequenos Volumes (URPV) estarão abertas. Na sexta-feira, dia 31, todos os serviços de limpeza urbana funcionarão normalmente.

BH Resolve

BH Resolve fechado nos dias 30 e 31 de maio. O PBH APP, o Portal de Serviços e o telefone 156 podem ser utilizados para solicitar serviços ou obter mais informações.

Postos Sine

Barreiro e BH Resolve: Fechados.

Escola Profissionalizante Raimunda da Silva Soares: Fechada.

Procon Municipal

Fechado.

Posto de atendimento Sala Mineira do Empreendedor

Fechado.

Equipamentos culturais

Museu Histórico Abílio Barreto | abre normalmente ao público nos dias 30 e 31, quinta e sexta-feira, das 10h às 18h

Casa do Baile - Centro de Referência de Arquitetura, Urbanismo e Design | abre normalmente ao público nos dias 30 e 31, quinta e sexta-feira, das 10h às 18h

Museu da Moda | abre normalmente ao público nos dias 30 e 31, quinta e sexta-feira, das 10h às 18h

Museu da Imagem e do Som | fechado ao público no dia 30, quinta-feira. Abre normalmente no dia 31, sexta-feira, das 10h às 18h.

Museu Casa Kubitschek | fechado ao público nos dias 30 e 31 de maio, quinta e sexta-feira.

Cine Santa Tereza | fechado ao público e sem programação nos dias 30 e 31 de maio, quinta e sexta-feira.

Teatro Francisco Nunes | fechado ao público e sem programação nos dias 30 e 31 de maio, quinta e sexta-feira.

Teatro Marília | fechado ao público e sem programação nos dias 30 e 31 de maio, quinta e sexta-feira.

Teatro Raul Belém Machado | fechado ao público e sem programação nos dias 30 e 31 de maio, quinta e sexta-feira.

Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte | fechado ao público nos dias 30 e 31 de maio, quinta e sexta-feira.

Diretoria de Patrimônio Cultural | fechado ao público nos dias 30 e 31 de maio, quinta e sexta-feira.

Segurança

Guarda Municipal

Trabalha normalmente.

Centro Integrado de Operações de Belo Horizonte (COP-BH)

Funcionamento normal.

Centro de atendimento ao turista

Horários de funcionamento dos Centro de Atendimento ao Turista (CAT's) nos dias 30/05, 31/05, 01/06 e 02/06:

Horários de funcionamento dos CAT's PBH/Divulgação

Defesa Civil

Funcionamento normal, todos os dias, 24 horas por dia, inclusive aos domingos e feriados. Os telefones de contato são: 199 e o 3277-8864.

Trânsito e transporte

O transporte coletivo por ônibus vai funcionar com quadro de horários de domingos e feriados na quinta-feira (30) e quadro de horários atípico na sexta-feira (31). No final de semana será normal.