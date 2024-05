As notícias são animadoras para quem vai passar o feriadão de Corpus Christi em Belo Horizonte. A previsão meteorológica indica que a capital mineira terá tempo estável, temperaturas amenas e sem previsão de chuva. Segundo o meteorologista do Instituto Nacional de Mereologia (Inmet) Claudemir Azevedo, a quinta-feira (30) terá uma mínima de 15°C e a máxima de 26°C.

O frio pela manhã continua na sexta-feira (31), que também terá uma mínima de 15°C e à tarde a temperatura tem uma leve caída para 25°C em comparação com quinta. Já no sábado (1°), junho inicia com uma manhã gelada, quando os termômetros podem chegar a 13°C pela manhã e 24°C à tarde.

No domingo (2), o tempo frio se mantém em 13°C e 24°C. De acordo com o Claudemir Azevedo, as baixas temperaturas são explicadas por uma massa de ar frio que predomina em boa parte de Minas Gerais e se intensifica no sábado na capital mineira.

Não há previsão para chuva durante os quatro dias e o tempo deve ficar parcialmente nublado. A umidade vai ficar na casa dos 35%.