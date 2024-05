Quem vai pegar a estrada no feriado de Corpus Christi, amanhã (30/5), deve se atentar às interdições nas rodovias mineiras. Segundo o Departamento de Estradas e Rodagem de Minas Gerais (DER-MG), 55 trechos de estradas estaduais estão interditados total ou parcialmente devido a obras, boa parte para corrigir estragos e sem prazo para a conclusão. Na pista da MG-133, na altura de Rio Pomba, na Zona da Mata, o tráfego está totalmente interrompido, por tempo indeterminado. Já o município de São Gonçalo do Pará, Região Centro-Oeste de Minas, é afetado pela interdição completa na MG-430 no trecho entre Igaratinga e Campo Alegre. Outros trechos de rodovias têm interrupções totais das pistas, mas o tráfego é possível no sistema de pare e siga. Algumas estradas têm vários trechos interditados, em alguns casos passando por uma mesma cidade (veja quadro), o que exigirá que o motorista utilize desvios.



As interdições nas estradas estaduais – incluindo as de meia pista, que são a maioria – estão concentradas na Zona da Mata, com 19 pontos, e no Vale do Rio Doce, com 13. A Região Metropolitana de Belo Horizonte soma sete bloqueios parciais em Contagem, Caeté, Sabará e Santa Luzia. Mais de 50% dos bloqueios são causados pela erosão de pistas e abatimento das estruturas. Quanto às vias federais, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) afirma que há obras em todas as regiões de Minas, sem, no entanto, gerar interdições parciais ou totais.

Quem vai para o Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, deve ficar atento. O trecho de acesso pela LMG-800 está passando por obras. A via, na Região Metropolitana de BH, terá interdições em uma das três faixas pelo menos até sábado (1º/6) entre os quilômetros 0 e 3, das 8h30 às 17h.

Além do trecho, as obras de segurança viária na MG-010 continuam até, pelo menos, domingo (2/6). Os serviços na MG-010 entre os quilômetros 12 e 18 ocorre das 8h30 às 17h no sentido Aeroporto, enquanto as obras do quilômetro 18 ao 30 serão realizadas das 7h às 17h no sentido Aeroporto e Belo Horizonte. De acordo com o DER-MG, as intervenções são realizadas para manter as condições de segurança viária ao longo dos trechos.

Para quem vai permanecer em Minas Gerais, a previsão é de viagem tranquila e sem chuvas no feriado para o estado. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alerta apenas para chuvas fracas concentradas no litoral brasileiro. As temperaturas tendem a chegar aos 31°C nos períodos mais quentes, enquanto a mínima no estado pode cair a até 6°C.

O transporte de carga será restringido em determinados dias e horários nas rodovias de pista simples. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), não poderão transitar veículos ou combinações de veículos cujo peso e dimensões excedam 2,6 metros de largura, 4,4m de altura, 19,8m de comprimento ou 58,5 toneladas.

As restrições começam hoje (29/5), das 16h às 22h. Amanhã, valem das 6h às 12h. No domingo 2/6), último dia da operação, o horário é das 16h às 22h. O motorista que descumprir a determinação pode multado em R$ 130,16 por infração média, receberá quatro pontos na CNH e terá o veículo retido.



OPERAÇÃO POLICIAL

A Polícia Militar Rodoviária de Minas Gerais (PMRv) lança hoje a operação Corpus Christi. Segundo a corporação, o foco é a fiscalização das rodovias e áreas rurais do Estado, no combate ao uso e tráfico de drogas, além da fiscalização aos condutores que fizeram uso de bebida alcoólica, com a utilização do bafômetro, radares e drones.

Além disso, a PMRv informa que estará presente em “locais estratégicos e abordagens sistemáticas”, em um plantão de 24 horas por dia. As operações serão desencadeadas em mais de 200 pontos em todo estado de Minas Gerais, com emprego de 2 mil policiais militares.

Já Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou uma operação para o feriado com cerca de 800 policiais que trabalharão para a redução de sinistros e o combate ao crime nas rodovias federais do país. A ação terá foco nas condutas arriscadas e imprudentes, como fazer ultrapassagens proibidas, transitar com excesso de velocidade, embriaguez ao volante, deixar de utilizar o cinto de segurança, transportar crianças de forma inadequada, manusear o telefone celular na condução de veículos, entre outras.



PLANEJAMENTO

A PRF aconselha que os motoristas planejem a viagem e façam a revisão de seu veículo. É fundamental verificar a presença e o funcionamento de todos os equipamentos obrigatórios e a documentação do veículo e do condutor. Todos os ocupantes devem portar documento de identificação, inclusive crianças e adolescentes. Em caso de emergência, o órgão pode ser acionado pelo Disque 191.



Já na estrada, o motorista ainda deve seguir uma lista de cuidados, encabeçada pelo respeito aos limites de velocidade estabelecidos para a via e a obediência às placas de sinalização. A PRF lembra que onde não existir sinalização, ou se ela estiver prejudicada, o motorista deve manter a velocidade compatível com as condições da via. E destaca: “Quanto maior a velocidade, maior é o risco e mais graves os sinistros”.

Também é imprescindível que o condutor e todos os passageiros do veículo utilizem o cinto de segurança. Crianças menores de 7 anos e meio de idade devem usar o equipamento obrigatório compatível – bebê conforto, cadeirinha e/ou assento de elevação.



As ultrapassagens também exigem atenção especial. Ultrapasse sempre pela esquerda somente em locais permitidos e principalmente onde haja todas as condições necessárias para execução da manobra com segurança. E a PRF destaca: “antes de iniciar uma ultrapassagem, certifique-se da distância e da visibilidade do veículo que pretende ultrapassar e dos que vêm em sentido contrário. Se outro veículo o estiver ultrapassando ou tiver sinalizado a intenção de fazê-lo, dê a preferência e aguarde a vez. Sinalize toda a manobra com antecedência”.



Também é importante redobrar a atenção ao ultrapassar ônibus e caminhões. Por se tratar de veículos grandes e pesados, é preciso se certificar que há espaço suficiente para realizar uma ultrapassagem segura. E nunca é demais lembrar: “trafegue sempre com os faróis acesos, mesmo durante o dia. Isso aumenta a visibilidade aos demais condutores e principalmente aos pedestres, além de melhorar a percepção de distância aproximada”. n

*Estagiária sob supervisão da subeditora Rachel Botelho