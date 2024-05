Um desacordo comercial, que teria acontecido em 2022, motivou o homicídio de um homem de 61 anos em uma concessionária de carros na Região da Pampulha, em Belo Horizonte, na tarde de ontem. O crime aconteceu na Avenida Professor Magalhães Penido, no Bairro Liberdade. O suspeito foi detido horas depois do crime, ao tentar fugir.

À Polícia Militar o suspeito informou que em 2022 levou seu carro até a concessionária para resolver um problema na “bomba d’água”. Na ocasião, a vítima lhe passou um orçamento de R$ 3 mil para reparos. Uma semana depois da manutenção, outro problema teria aparecido no veículo, após uma tempestade. Ao procurar a vítima, o autor teria alegado que foi tratado de maneira “grosseira e arrogante” e, por isso, resolveu procurar outro fornecedor de serviço, que lhe cobrou mais R$ 2.500.

Apesar do desentendimento ter acontecido há, pelo menos, dois anos, o atirador afirmou que continuou revoltado com a situação. Ainda conforme seu depoimento, o homem decidiu se vingar do funcionário depois que ficou desempregado e por acreditar que a vítima teria estragado seu veículo de propósito.

O autor dos disparos tentou fugir em seu carro, mas foi detido por uma guarnição do Batalhão de Rondas Táticas Metropolitanas (Rotam), na Avenida Dom Pedro I, no Bairro Itapoã, na mesma região que a concessionária. O veículo usado para fuga e a arma do crime foram apreendidos. Além disso, segundo o boletim de ocorrência, a PMMG apreendeu uma faca de caça.



A pistola usada teria sido comprada pelo suspeito em 2001, em um clube de tiro no Bairro Gutierrez, na Região Oeste da capital, por R$ 2 mil. O equipamento estava com o número de série raspado. Aos policiais, o proprietário afirmou que apagou a inscrição há cinco dias, já premeditando cometer o crime. Ele também foi autuado por porte ilegal de arma.

O crime

Imagens de câmeras de segurança flagraram o ataque. Nas gravações é possível ver o funcionário andando até seu guichê, logo depois do mostruário de veículo, na parte interna do imóvel. No canto do vídeo, o suspeito vestindo camisa preta aparece seguindo a vítima.

Ao se aproximar, o homem saca uma arma de fogo e começa a disparar sem se preocupar com a loja cheia de clientes e funcionários. A vítima então cai no chão, mas o atirador continua descarregando o revólver. O crime foi presenciado por funcionários e clientes que estavam no estabelecimento. Nas imagens, um homem que estava ao lado da vítima tenta se esconder atrás do seu guichê.

Informações preliminares indicam que o funcionário foi atingido por, ao menos, cinco disparos, sendo dois no rosto e três nas costas. O Serviço de Atendimento Móvel (SAMU) chegou a ser acionado, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal Dr. André Roquette (IML), na capital.