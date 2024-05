O torcedor do Atlético-MG que tentou furtar uma bandeira do Sport na Arena MRV, em Belo Horizonte, durante a terceira fase da Copa do Brasil, foi indiciado nessa segunda-feira (27/5) com base no artigo 201 da Lei Geral do Esporte, que prevê pena de reclusão de 1 a 2 anos e multa para quem “promover tumulto, praticar ou incitar a violência ou invadir local restrito aos competidores ou aos árbitros e seus auxiliares em eventos esportivos”.

Ao tentar invadir o espaço reservado à torcida visitante, ele acabou se acidentando e foi socorrido por outros torcedores, o que dificultou a prisão em flagrante e a imediata identificação, informou a Polícia Civil nesta terça-feira (28/5) ao comunicar a conclusão do inquérito e o indiciamento do suspeito.

O jogo aconteceu em 30 de abril e a Polícia Militar precisou ser acionada para conter o tumulto em decorrência da tentativa de furto praticada pelo atleticano de 38 anos durante o primeiro tempo da partida. O Batalhão do Choque da PM precisou usar spray de pimenta para conter a confusão.

A investigação foi concluída na Delegacia de Eventos e Proteção ao Turista (Deptur) da PCMG. O suspeito, que ainda se recupera dos ferimentos, assinou um termo de compromisso de comparecimento à Justiça quando for intimado.