O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) envia, na madrugada desta quarta-feira (29/5), um total de 15 bombeiros, incluindo dois binômios (cães e tutores), que integram mais uma equipe de apoio no trabalho de buscas por desaparecidos no Rio Grande do Sul.

A previsão de saída do comboio de bombeiros é na madrugada, por volta das 5h, por meio terrestre, com previsão de chegada em Bento Gonçalves, nesta sexta-feira (31/5). A equipe tem a previsão inicial de permanecer em solo gaúcho até o dia 9 de junho.

A equipe é destinada para atuar em cenários de deslizamentos de terra, com o objetivo primordial de busca e recuperação de vítimas desaparecidas. Além disso, os militares vão fornecer suporte na coordenação e controle das atividades de assistência à população afetada pelos eventos hidrogeológicos.





Esta será a terceira vez que o CBMMG enviará uma equipe para a região. Em outubro do ano passado, uma equipe formada por quatro militares e três cães de busca atuaram no Vale do Taquari, na faixa central do Rio Grande do Sul, região que foi fortemente assolada por enchentes. Na ocasião, os binômios ajudaram na localização de vítimas que estavam desaparecidas.

Neste ano, as equipes de militares já atuaram no estado gaúcho desde o dia 2 de maio. "A corporação reafirma o seu papel também na fase de recuperação dos locais atingidos por desastres, compartilhando conhecimentos e técnicas aplicadas em operações de movimento de massa e soterramentos", informou os Bombeiros.



Balanço das enchentes no RS

- Municípios afetados: 469

- Pessoas em abrigos: 48.789

- Desalojados: 581.638

- Feridos: 806

- Desaparecidos: 53

- Óbitos confirmados: 169