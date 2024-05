Gerdau paralisa usina em Barão de Cocais, morcego com vírus da raiva encontrado em BH e Mineira assume presidência da Sociedade Brasileira de Química. Esses são alguns destaques desta terça (28) em Minas.

A Gerdau, uma das principais empresas do setor siderúrgico, anunciou a paralisação das atividades da usina de Barão de Cocais, na Região Central de Minas Gerais. De acordo com a empresa, a concorrência com o mercado de aço chinês é uma das principais motivações para o fechamento.



Conforme o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos da cidade, a decisão deve levar à demissão de mais de 400 funcionários. Mas, por meio de nota, a siderúrgica destacou que pretende realocar o máximo de funcionários para outras unidades, com intenção de minimizar o impacto.



Agora, um alerta para os moradores da capital mineira. Um morcego com o vírus da raiva foi encontrado no Bairro Sion, na Região Centro-Sul de BH. Somente em 2024, foram confirmados 11 casos de morcegos positivos para a raiva na cidade.



De acordo com a prefeitura municipal, já está sendo feita a ação de bloqueio vacinal de animais domésticos nas redondezas desta última ocorrência.



Outro assunto que repercutiu hoje no estado. A química Rossimiriam Pereira de Freitas é a primeira mulher mineira a assumir a presidência da Sociedade Brasileira de Química (SBQ), uma das mais importantes da América Latina. É a primeira vez, desde a criação do órgão, em 1977, que um representante com a combinação: mineira e mulher, ocupa o cargo.



Advogado morto em Ibirité teria feito denúncias contra o sistema prisional

O advogado Pedro Cassimiro Queiroz, assassinado a tiros no fim da manhã dessa segunda (28/5) perto do Fórum de Ibirité, na Região Metropolitana de BH, estaria fazendo denúncias contra o sistema prisional. Segundo a OAB, criminalista denunciou maus-tratos e torturas a presos.

Justiça suspende a interdição de dois hospitais psiquiátricos em Minas

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) suspendeu a interdição do Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico Jorge Vaz de Barbacena, cidade da Região mineira do Campo das Vertentes, e do Centro de Apoio Médico e Pericial (CAMP), situado em Ribeirão das Neves, na Grande BH.

A decisão afirma que interdição determinada pela 1ª instância ocorreu “de forma prematura, sem necessário planejamento e participação dos diferentes órgãos”.

Tempo em MG: feriado pode ter primeira geada do ano no estado

Minas Gerais pode enfrentar a primeira geada do ano no feriado de Corpus Christi (30/5). De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), uma frente fria avança sobre o estado e pode causar a condição climática.



“A massa de ar frio começa a avançar já amanhã (29/5) sobre o Oeste e Sul do estado, provocando o ligeiro declínio das temperaturas. Na quinta-feira (30/5), o ar estará frio e seco mantendo o declínio das temperaturas e podendo levar a formação de geada na Região Serrana do Sul de Minas Gerais”, explicou a meteorologista Anete Fernandes.

Com promessa de protestos, reajuste de Zema volta a plenário nesta quarta

A proposta de reajuste salarial aos servidores enviada por Romeu Zema (Novo) à Assembleia voltará ao plenário para votação em primeiro turno nesta quarta-feira (29/5). O texto do Executivo passou pela Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (FFO) na manhã desta terça-feira (28/5) com aprovação de parecer rejeitando todas as mais de 50 emendas apresentadas por parlamentares contrários aos 3,62% descritos no Projeto de Lei (PL) 2309/2024. A votação deve ser marcada por corredores cheios e protestos do funcionalismo público.





Músico mineiro lança disco e boicota o Spotify

Com o recém-lançado álbum "Triste entrópico", o cantor, compositor, poeta e produtor cultural Makely Ka fecha um ciclo iniciado há pouco mais de 10 anos, quando partiu em uma viagem de bicicleta pelas veredas dos sertões que Guimarães Rosa percorreu.

Seu novo trabalho encerra a "Trilogia dos sertões", iniciada com "Cavalo motor" (2014), resultado direto de sua circulação pelos rincões de Minas, e que seguiu com "Rio aberto" (2021), um disco instrumental em que ele se dedica à viola de 10 cordas.