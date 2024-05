Davi Brito afirmou ter usado parte do dinheiro e que seria destinado a doações para o Rio Grande do Sul para viajar até o estado

O senador Cleitinho (Republicanos-MG) afirmou que irá acionar o Ministério Público contra o vencedor do Big Brother Brasil 24, Davi Brito, após ele afirmar que usou parte do dinheiro que seria destinado para doações ao Rio Grande do Sul para viajar até o estado.

No último domingo, o campeão da última edição afirmou que não tinha condições de bancar a viagem em socorro às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Em suas redes sociais, Davi fez pedido de doações via Pix aos seguidores.

"Você acabou de ganhar o Big Brother Brasil, ficou milionário. Você não tinha do seu dinheiro para poder se deslocar? Para poder ajudar o estado do Rio Grande do Sul? Agora você virou uma pessoa pública. Estou encaminhando agora ao Ministério Público para poder te investigar, para você prestar contas de todo o dinheiro que você pediu para o Rio Grande do Sul. A gente não vai tolerar que usem o estado do Rio Grande do Sul em benefício próprio", disse Cleitinho, em um vídeo publicado nas redes sociais, nessa segunda-feira (27/5).





Quem também criticou o brother foi o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG). Ao comentar a publicação de Cleitinho, o parlamentar mineiro afirmou que Davi foi ao Rio Grande do Sul apenas para "fazer marketing".

"Mais uma pessoa que foi ao RS só para fazer seu 'marketing' daqui a uns dias o desgoverno coloca ele em algum ministério, já que está fazendo o papel que o governo gosta", comentou.