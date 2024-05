MC Bin Laden foi eliminado com 80,34% dos votos no BBB 24

Dois meses depois do fim do BBB 24, MC Binn decidiu fazer um tratamento contra ansiedade. Nesta segunda-feira (27/5), ele contou para seus seguidores que continua lutando contra a doença e irá precisar cuidar de alguns problemas que se agravaram após a participação do reality da Globo.





"Vou começar um tratamento para alguns tiques de ansiedade que surgiram durante o tempo que estava no BBB e outros que eu já tinha antes de entrar, mas que se agravaram no período que estava na casa. Hoje estou de boa, porém preferi fazer o tratamento", escreveu o funkeiro em uma rede social.

Binn já tinha se pronunciado sobre as crises que teve no programa: "Lá dentro [do reality show] descobri que tive algumas crises de ansiedade e que foram geradas não só pelo estresse, como também pela saudade, pelas preocupações e outras coisas mais", explicou o cantor, décimo sétimo eliminado da atração. Ele recebeu 80,34% dos votos no confronto direto contra Davi (19,66%).





O cantor também chegou a encorajar as pessoas que enfrentam desafios semelhantes a não desistirem. "Então, jamais na sua vida deixe de lutar".