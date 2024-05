Depois de chegarem a um acordo para encerrar uma briga judicial que durou cerca de 20 anos, Denílson e Belo se encontraram no Maracanã para o Futebol Solidário e se abraçaram.





O que aconteceu



Belo disse que gostaria de marcar um gol com Denílson. No entanto, enquanto o cantor será um dos titulares do Time União, o comentarista da TV Band será reserva do Time Esperança.

"Vou jogar com o Denílson. Hoje não tem jogo contra, não tem nada. Apesar que nunca teve. Minha questão com o Denílson sempre esteve além da amizade. Sempre tivemos carinho, amor e respeito muito grandes. Ele é um grande profissional, foi um grande jogador. Respeito muito. [Espero] que eu possa fazer um gol junto com ele para o Rio Grande do Sul", disse Belo, em entrevista antes do Futebol Solidário.





Denílson disse que os problemas foram superados, mas admitiu que, em outro momento, o encontro geraria tensão.





"Agora [com o Belo] está 'suave'. Se fosse há alguns anos, ia ser 'estreito'. Mas agora é abraço, é sorriso, é pagode. Agora está tudo certo", afirmou, antes do Futebol Solidário





Belo x Denilson



Belo e Denilson travaram uma disputa judicial por mais de 20 anos. O ex-jogador alegou que o pagodeiro tinha quebrado o contrato ao deixar o grupo Soweto, em 2000, para seguir carreira solo. Ele tinha adquirido os direitos da banda um ano antes e passou a cobrar publicamente pela dívida.





Em 2004, o Tribunal de Justiça entendeu que Belo descumpriu acordo e deu vitória a Denilson, determinando que o cantor pagasse R$ 388 mil na época.





Denilson e Belo anunciaram em agosto de 2023 que chegaram a um acordo e que as desavenças terminaram.