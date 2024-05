Uma fã tentou subir no palco durante show do cantor sertanejo Gusttavo Lima e acabou caindo

Uma fã tentou subir no palco durante show do cantor sertanejo Gusttavo Lima e acabou caindo. No vídeo que circula pelas redes sociais é possível ver que a mulher tentou "escalar" uma caixa para chegar ao palco, mas se desequilibrou e caiu junto com o objeto. O fato ocorreu na última sexta-feira (24/5), em Cáceres, no Mato Grosso.



Depois da queda, um assistente que estava no canto do palco desceu para ajudar a mulher. A apresentação de Gusttavo Lima continuou normalmente após o ocorrido. Segundo o Corpo de Bombeiros, o show da sertanejo ocorreu dentro das normas de segurança exigidas.

Ainda não há informações sobre o estado de saúde da mulher.