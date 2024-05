Ney Matogrosso não esconde para ninguém o quanto se sente livre para falar sobre os mais variados tipos de assunto. O cantor, de 82 anos, desconsidera o papo de sexo como um tabu, e fez revelações inéditas sobre a vida íntima.

"15 ao mesmo tempo"

Em entrevista à revista Veja, ele afirmou que já chegou a ter relações com várias pessoas ao mesmo tempo. "Cheguei a transar com quinze pessoas ao mesmo tempo. Virava uma confusão, uma enorme brincadeira", disse, sobre o ‘surubão’.

Ney Matogrosso ainda contou que sua sexualidade sempre foi bem aflorada, dentro e fora dos palcos. "Houve ainda uma época em que olhava para a plateia e desenvolvia uma relação quase sexual com ela. Tinha vontade de transar com toda aquela gente. Claro que isso não se concretizava. Fora dali, eu era fácil, fácil. Se alguém se aproximasse com vontade e eu me sentisse atraído, não perguntava nem o nome", confessou.

Sincero, o cantor afirmou que sua vida sexual segue vivíssima. "Sempre teve e segue assim. Lá pelos 30, 40 anos, cheguei a ficar viciado em sexo. Tinha que transar todo dia para conseguir dormir. Hoje, vivo um relacionamento com uma pessoa de fora do Rio e consigo me guardar para ela", pontuou.

