Marília Mendonça foi a artista mais ouvida do Spotify no Brasil em dez anos. A empresa comemora neste mês de maio uma década no país e divulgou uma lista em retrospectiva ao que mais fez sucesso entre 2014 e 2023 no aplicativo.





Os números do Spotify no Brasil são gigantes. A plataforma teve 770 bilhões de streams nesses dez anos. No topo da lista de artista, e música mais escutada, com "Leão", aparece a cantora sertaneja Marília Mendonça, que morreu em um acidente de avião em 2021. Confira os números:





Artistas mais escutados no Spotify no Brasil (2014-2023)





Marília Mendonça;





Henrique & Juliano;





Jorge & Mateus;





Gusttavo Lima;





Zé Neto & Cristiano;





Matheus & Kauan;





Anitta;





Wesley Safadão;





Maiara & Maraisa;





MC Ryan SP.





ARTISTAS MAIS ESCUTADOS NO SPOTIFY NO BRASIL ANO A ANO





2014: Calvin Harris;





2015: Jorge & Mateus;





2016: Jorge & Mateus;





2017: Matheus & Kauan;





2018: Zé Neto & Cristiano;





2019: Marília Mendonça;





2020: Marília Mendonça;





2021: Os Barões da Pisadinha;





2022: Marília Mendonça;





2023: Ana Castela.





MÚSICAS MAIS ESCUTADAS NO BRASIL NOS ÚLTIMOS 10 ANOS (2014-2023)





Leão, por Marília Mendonça;





Nosso Quadro, por Ana Castela e Agroplay;





Arranhão - Ao Vivo, por Henrique & Juliano;





Bombonzinho - Ao Vivo, por Ana Castela e Israel & Rodolffo;





Mal Feito - Ao Vivo, por Hugo & Guilherme e Marília Mendonça;





Eu Gosto Assim - Ao Vivo, por Gustavo Mioto e Mari Fernandez;





Liberdade Provisória - Live - Ibirapuera / 2019, por Henrique & Juliano;





Erro Gostoso - Ao Vivo, por Simone Mendes;





Deixe Me Ir - Acústico, por 1Kilo;





Shape of You, por Ed Sheeran.

MÚSICAS MAIS ESCUTADAS NO SPOTIFY NO BRASIL ANO A ANO





2014: Summer, por Calvin Harris;





2015: Lean On (feat. MØ & DJ Snake), por DJ Snake e Major Lazer e MØ;





2016: Sorry, por Justin Bieber;





2017: Shape of You, por Ed Sheeran;





2018: Propaganda - Ao Vivo, por Jorge & Mateus;





2019: Lençol Dobrado, por Analaga e João Gustavo e Murilo;





2020: Liberdade Provisória - Live - Ibirapuera / 2019, por Henrique & Juliano;





2021: Batom de Cereja - Ao Vivo, por Israel & Rodolffo;





2022: Mal Feito - Ao Vivo, por Hugo & Guilherme e Marília Mendonça;





2023: Nosso Quadro, por Ana Castela e AgroPlay.





MÚSICAS QUE PERMANECERAM MAIS TEMPO NA 1ª POSIÇÃO NO SPOTIFY CHARTS NO BRASIL ANO A ANO





2015: Sorry, por Justin Bieber (106 dias);





2016: Work, por Drake, Rihanna (96 dias);





2017: Shape of You, por Ed Sheeran (71 dias);





2018: Atrasadinha - Live, por Felipe Araújo, Ferrugem (84 dias);





2019: Liberdade Provisória - Live - Ibirapuera / 2019, por Henrique & Juliano (98 dias);





2020: Recairei - Ao Vivo, por Os Barões Da Pisadinha (72 dias);





2021: Meu Pedaço de Pecado, por João Gomes (61 dias);





2022: Evoque Prata, DJ ESCOBAR, MC MENOR HR, MC MENOR SG (46 dias);





2023: Let's Go 4, por Dj GBR, MC GH do 7, MC GP, MC PH, MC Ryan SP, Mc Davi, Mc Don Juan, Mc IG, Mc Kadu, Mc Luki, TrapLaudo (93 dias).

MÚSICAS POR ARTISTAS BRASILEIROS MAIS ESCUTADAS NO SPOTIFY NO MUNDO NOS ÚLTIMOS 10 ANOS (2014-2023)





Hear Me Now, por Alok, Bruno Martini e Zeeba;





Downtown, por Anitta e J Balvin;





Envolver, por Anitta;





Olha A Explosão, por MC Kevinho;





Nosso Quadro, por Ana Castela e AgroPlay;





Bum Bum Tam Tam, por Future, J Balvin, Juan Magán, MC Fioti e Stefflon Don;





Leão, por Marília Mendonça;





Parado no Bailão, por MC Gury e MC L da Vinte;





Arranhão - Ao Vivo, por Henrique & Juliano;





Bombonzinho - Ao Vivo, por Ana Castela e Israel & Rodolffo.

ÁLBUNS MAIS ESCUTADOS NO SPOTIFY NO BRASIL NOS ÚLTIMOS 10 ANOS (2014-2023)





Manifesto Musical, por Henrique & Juliano;





Marília Mendonça - Ao Vivo, por Marília Mendonça;





Ao Vivo No Ibirapuera, por Henrique & Juliano;





Todos Os Cantos, Vol. 1, por Marília Mendonça;





Esquece o Mundo Lá Fora (Ao Vivo) - Deluxe, por Zé Neto & Cristiano;





O Embaixador, por Gusttavo Lima;





O Céu Explica Tudo, por Henrique & Juliano;





Festa das Patroas 35%, por Marília Mendonça e Maiara & Maraisa;





Buteco in Boston (Ao Vivo), por Gusttavo Lima;





Melim, por Melin.

PLAYLISTS DO SPOTIFY MAIS ESCUTADAS NO BRASIL NOS ÚLTIMOS 10 ANOS (2014-2023)





Top Brasil;





Esquenta Sertanejo;





Funk Hits;





Potência Sertaneja;





Pagodeira;





Pop Up;





Paredão Explode;





Hot Hits Brasil;





Sucessos Gospel;





Pop Brasil.

A plataforma destacou ainda os feitos de Alok, o primeiro artista brasileiro a entrar no Top 100 Global do Spotify com a música Hear Me Now, em 2017; e de Anitta, a primeira artista brasileira a obter o primeiro lugar no ranking com Envolver, em 2022.





Conforme a empresa, o número de faixas de artistas brasileiros aumentou em 656% na plataforma e a quantidade de streams em faixas de artistas brasileiros cresceu mais de 240 vezes país. O Brasil representa, em média, mais de 60% do consumo de artistas nacionais no Spotify nos últimos 10 anos.