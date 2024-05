O apresentador Faustão participou do aniversário do seu filho mais novo, Rodrigo, que completou 16 anos nesta segunda-feira (20/5). Essa foi a primeira vez que o artista de 74 anos foi visto nas redes sociais desde o mês passado, quando passou por um transplante de rim.







O vídeo mostra Rodrigo ao lado da mãe, Luciana Cardoso, sendo surpreendido por uma festa surpresa. Ele vai até o pai e o abraça. Faustão está sentado, sorridente, e aplaudindo o filho. Apesar de aparecer por poucos segundos, o vídeo viralizou.







Quem publicou o vídeo foi Lara, filha mais velha de Faustão. Ela é fruto do casamento do apresentador com Magda Colares. Faustão também é pai de João Silva, do seu atual casamento com Luciana.







Em abril, Faustão recebeu alta do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, após 53 dias internado e 47 dias depois de o apresentador ter se submetido a um transplante de rim. Seis meses antes, ele passou por um transplante de coração, por causa de um grave quadro de insuficiência cardíaca. Semana passada, sua esposa Luciana contou que "a rejeição (do novo órgão ao corpo) foi vencida".