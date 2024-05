O cantor Bruno Gouveia é um dos artistas que se apresentarão na live que começa às 19h, no canal da banda Biquini no YouTube

A live musical Uai-Tchê vai reunir cantores e bandas mineiras em prol do Rio Grande do Sul, a partir das 19h desta terça-feira (21/5). A tragédia em decorrência das fortes chuvas que atingem o estado impactou diretamente mais de 2 milhões de pessoas e deixou ao menos 157 mortos e 88 desaparecidos, conforme o último boletim divulgado pela Defesa Civil.



“Não existe um brasileiro que não tenha ficado chocado com tudo o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Colegas artistas e eu estávamos atônitos observando aquilo, sem saber como agir inicialmente. Comecei como qualquer um: doando”, conta Bruno Gouveia, vocalista da banda Biquini.

“Minha esposa, Izabella Brant, é amiga da cantora gaúcha Fernanda, que mora em Belo Horizonte há muitos anos. Partiu dela a ideia de unir os cantores para arrecadar fundos e ajudar as pessoas desalojadas”, acrescentou.



Fernanda Garcya afirma que a música é uma forma de chamar a atenção para o Rio Grande. “Todos os artistas que vão se apresentar na live já tiveram a oportunidade de cantar no Sul e foram abraçados pelos gaúchos. Queremos unir, alegrar e informar as pessoas, que muitas vezes não sabem ao certo como doar.”

Para as crianças

Além de Bruno e Fernanda, Henrique Portugal (Skank), Ricardo Koctus (Pato Fu), Sideral, Nolli Brothers, Claudio Fraga (Tubarão Martelo), Izabella Brant, Trio Amadeus, Baianeiros, Tianastácia e Outro Gato Gypsy Jazz participam do projeto nesta terça.



A transmissão da live ocorrerá pelo canal do YouTube da banda Biquini e visa arrecadar fundos que serão coordenados pela Ação da Cidadania, organização não governamental que está oferecendo apoio humanitário aos gaúchos. As doações poderão ser feitas via pix, pela chave disponível durante a live.



“A ideia é que não só os mineiros, mas a população de outros estados e até mesmo aqueles que estejam fora do país possam doar recursos para o Rio Grande do Sul. Essa é a grande vantagem da live e das doações por pix”, diz Bruno Gouveia.



Segundo o cantor do Biquini, a ideia também é fazer uma “live família”, com performances especiais para as crianças. A gaúcha Fernanda Garcya, a única artista que não é mineira, vai apresentar músicas do cancioneiro do Sul do país.

Mobilização social



Bruno Gouveia reforça a importância das doações via pix, “Com esses valores, o pessoal da Ação da Cidadania tem caixa para resolver problemas pontuais dentro do próprio estado, movimentando a economia local, que está completamente abalada. Se precisarem de remédios, por exemplo, podem comprar direto do comércio de alguma cidade atingida. Essas ações ajudam a roda da economia gaúcha girar de novo.”



O cantor destaca a importância da arte para a mobilização social. “A música sempre teve papel solidário. Ela foi feita para unir as pessoas em todos os momentos. O Brasil precisa dessa união agora. Polarizações à parte, todos nós queremos um país que cresça e seja mais forte. Queremos que as pessoas possam ter um aconchego. Nesta terça-feira, o mineiro vai chegar com o quentinho da voz para acolher todo mundo.”



“UAI, TCHÊ”



Live com Bruno Gouveia (Biquini), Henrique Portugal (Skank), Ricardo Koctus (Pato Fu), Sideral, Nolli Brothers, Claudio Fraga (Tubarão Martelo), Fernanda Garcya, Izabella Brant, Trio Amadeus, Baianeiros e outros. Nesta terça (21/5), a partir das 19h, no canal da banda Biquini no YouTube (www.youtube.com/@biquini).



