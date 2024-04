Um dos sucessos do rock nacional, o Biquini está de volta a BH para se apresentar neste sábado (13/4), às 22h, no Arena Hall. O show “Através dos tempos” traz os maiores sucessos da banda e inéditas do álbum homônimo, produzido por Paul Ralphes e lançado em 2021. Bruno Gouveia (vocal), Álvaro Birita (bateria), Carlos Coelho (guitarra) e Miguel Flores da Cunha (teclados) prometem uma apresentação relembrando, entre outros, os hits “Vento ventania”, “Janaína”, “Chove chuva” e “Zé Ninguém”.



Mas o repertório não para por aí. O Biquini, que comemorará 40 anos em 2025, contará também com canções novas, como “Nada é para sempre”, “Me sorria com seu rosto inteiro” e “A vida”. Bruno Gouveia acredita que, depois de certa idade, todo show acaba se tornando um revival. “Isso porque o público está saudoso e tem alguma coisa para contarmos ou mesmo para lembrar algo que não lembramos na apresentação anterior. Nos últimos tempos, estivemos em BH fazendo shows incríveis, mas todos em festivais, nos quais, infelizmente, as bandas têm que tocar menos tempo.”



Gouveia ressalta que, desta vez, para celebrar os 39 anos do Biquini, a banda optou por fazer um show completo no Arena Hall. “Ele não só traz um apanhado da nossa história, como enfatiza algumas coisas, como o disco ‘12 de junho’, que lançamos ano passado. Falamos também sobre "Através dos tempos", álbum lançado após a pandemia.”



No telão

O vocalista adianta também que algumas faixas de “Vou te levar comigo”, álbum que será lançado até o fim do ano, serão apresentadas nesse show, ao vivo, porém terá a participação do convidado em um telão, pois o disco conta com várias participações “Em algumas músicas, os participantes aparecem nesse telão e a gente solta o áudio com a voz deles, fazendo um dueto, o que funciona muito bem. Então, esse show fala, naturalmente, sobre a nossa história e sobre todos esses discos. A apresentação terá mais de 20 músicas, com uma duração de cerca de 2h”, destaca.

Medley no palco

Gouveia revela que “Vou te levar comigo” traz várias participações especiais, e inusitadas – a dupla sertaneja Matheus & Kauan, os cantores Péricles e Fagner e o apresentador de TV Alex Escobar, faixas que já foram gravadas. “Lançaremos o disco até o fim do ano com as participações ainda de Sidney Magal, Guilherme Arantes e Falamansa. Enfim, com pessoas que não fazem parte do nosso círculo de estilo musical, mas que têm uma relação de carinho e admiração conosco. Na verdade, é uma admiração mútua. A gente respira música, temos essa vontade de compor o tempo todo.”



Além de inéditas e hits, o músico garante que o show terá várias atrações. “Tem até um medley, quando pegamos algumas músicas que, às vezes, não são tão conhecidas do grande público, mas que são pedidas pelos fãs. Juntamos todas em um medley.”



Entretanto, garante o vocalista, as músicas, no geral, são tocadas no seu tamanho original. “O repertório traz a década de 1980, como ‘Tédio’ e ‘Timidez’, de 1990, como ‘Vento ventania’ e ‘Janaina’, e de 2000, como ‘Vou te levar comigo’ e ‘Quanto tempo demora um mês’, além de canções dos discos mais recentes. Faremos um show inesquecível para os mineiros, será uma noite muito legal."



História em livro

O Biquini completa 40 anos em 2025 e promete não decepcionar os fãs. “Já estamos conversando sobre várias possibilidades, não somente sobre o show em si, mas também de coisas relacionadas ao Biquini, como, por exemplo, sobre a história da banda. Há, inclusive, a ideia de escrever um livro”, revela o vocalista Bruno Gouveia.

“Será um festival de celebrações, que não vão se ater única e exclusivamente a um show", acrescenta.



“ATRAVÉS DOS TEMPOS” – BIQUINI

Show neste sábado (13/4), às 22h, no Arena Hall (Av. Nossa Senhora do Carmo, 230, São Pedro). Ingressos, à venda pelo Sympla ou na bilheteria local: R$ 280 (inteira, front stage) e R$ 160 (meia social*); R$ 240 (inteira, cadeira premium) e R$ 120 (meia social*); R$ 200 (cadeira superior) e R$ 100 (meia social*). * Meia social mediante doação de 1kg de alimento não perecível.



Outros shows

>>> Nando Reis

Nando Reis se apresenta neste sábado (13/4), no centro universitário UniBH (Rua Líbero Leone, 259 – Buritis), como a principal atração do Beagá Rock Festival, evento que começa às 13h e também reúne as bandas M8, Cash, Aeroplane e Coverplay, destaques no cenário musical de BH, e Colomy. Nando traz à capital repertório repleto de clássicos da carreira, como “Por onde andei”, “All Star” e “Sou dela”. Ingressos a partir de R$ 50 pelo site http://produtoracriar.com.br.



>>> Lu e Celinha

Nesta sexta-feira (12/4), as cantoras Lu e Celinha voltam a apresentar "Coisas do interior", na Casa Outono (Rua Outono, 571 Carmo). A primeira vez que a dupla de irmãs subiu ao palco com esse show foi em 1992, junto do escritor Olavo Romano (1938-2023), que foi um dos idealizadores da apresentação. O repertório conta com canções regionais populares do interior de Minas. Ingressos à venda por R$ 40 (preço único), pelo Sympla.



>>> Feira do vinil

Neste sábado (13/4), das 10h às 17h, a Casa do Jornalista (Avenida Álvares Cabral, 400, Centro) recebe a Feira do Vinil & CDs Independentes. O evento terá acervos à venda de álbuns musicais de diversos estilos. Entrada franca. Informações: (31) 2514-5710.



>>> Acústico Navaranda

O duo Cello (voz) e Eder (violão e voz), do Acústico Navaranda, se apresentam neste sábado (13/4), às 23h, no Mix Garden (Rua Projetada, 65, Jardim Canadá). No repertório, versões acústicas de hits do pop, pop rock e rock oitentista internacional. Ingressos à venda por R$ 150 (pista) e R$ 360 (camarote) pelo Sympla.



>>> Nádia Campos

A cantora e compositora Nádia Campos apresenta “Luz peregrina” neste domingo (14/4), às 18h, no teatro do Centro Cultural Unimed-BH Minas (Rua da Bahia, 2.244, Lourdes). No repertório, canções do disco homônimo do show que transitam por estilos como samba-choro, lundu, tonada, morna, cumbia, folia e bumba-meu-boi. Entrada franca, mediante retirada de ingressos na bilheteria local ou pelo Sympla. Informações: (31) 3516-1000.