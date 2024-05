Separado pela morte de Matthew Perry no ano passado - e, claro, pelo fim da série "Friends", em 2004 - o casal Monica e Chandler continua existindo. Pelo menos, no além.





Em entrevista ao programa "Sunday Morning", da CBS, a atriz Courteney Cox revelou que ainda recebe visitas do amigo e ex-colega de elenco, já que segue a religião espírita.





"Ele é um dos seres humanos mais engraçados do mundo", falou Courteney sobre Matthew. "Ele tem um coração generoso e tão genuíno, obviamente ele sofreu muito. Tenho muita gratidão por ter sido tão próxima dele por tantos anos".





"Ele me visita muito, se você acredita nisso", disse a atriz. "Converso com minha mãe, com meu pai, com Matthew. Acredito que há pessoas que nos guiam. Eu sinto a presença de Matthew, com certeza."





Ainda na entrevista, a atriz anunciou que está lançando uma linha de produtos de limpeza de luxo. A marca Homecourt inclui detergente, limpador de superfícies, sabonete de mão e desodorizador para a casa, entre outros produtos.