Rapper americano morre após atirar por acidente na própria cabeça

O rapper americano Rylo Huncho, de apenas 17 anos, foi encontrado morto em Suffolk, no estado da Virgínia, na última quarta-feira (15). A morte do jovem artista intrigou as autoridades locais, devido às circunstâncias em que a mesma ocorreu. Além disso, o caso chocou internautas do mundo inteiro.

O cantor acabou se matando de forma acidental, enquanto grava um vídeo para compartilhar nas redes sociais. As informações, que foram confirmadas pelo jornal The Post, aponta que Rylo Huncho estava em casa, gravando um vídeo segurando uma arma com mira a laser em uma das mãos, quando acidentalmente disparou o armamento.



Alerta: imagens fortes no vídeo





O disparo aconteceu bem no momento em que a pistola estava apontada em direção a sua cabeça. O rapaz caiu imediatamente no chão, saindo no enquadramento do vídeo. Contudo, as imagens extremamente fortes acabaram caindo na internet e viralizaram, deixando muita gente em choque com as cenas.



No dia seguinte à morte de Rylo Huncho, uma vaquinha foi aberta para ajudar a mãe dele. Um primo do rapper contou que ele era filho único e, por isso, a mãe necessita de apoio. “Ela era mãe solteira. “É uma notícia verdadeiramente trágica e um lembrete sombrio dos perigos das armas de fogo”, comentou um internauta sobre o caso.

Leia: Cantores mineiros se unem em live hoje para ajudar o Rio Grande do Sul

“Suicídio acidental é a causa de sua morte. Mas, ainda estamos tentando descobrir o porquê. Mas quero dizer que, qualquer coisa, pode ajuda-la nesse momento de necessidade. Sempre foi ela e seu filho”, pediu o primo de Rylo Huncho.