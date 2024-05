O ator Tony Ramos, 75 anos, celebrou a vida após passar por duas cirurgias no cérebro e receber alta hospital na última sexta-feira (22/5). "Sempre valorizei a vida e, agora, depois do que aconteceu, valorizo muito mais", disse o ator, à equipe do programa Fantástico. A entrevista com o artista vai ao ar na noite deste domingo (26/5), no programa da TV Globo.

Tony Ramos também declarou o amor à esposa, Lidiane Barbosa, com quem está há 58 anos. "Somos um só corpo", disse o ator.

Tony Ramos foi internado em 16 de maio e passou por duas cirurgias para drenar um hematoma subdural, que é um acúmulo de sangue entre o cérebro e o crânio. Esse tipo de sangramento é considerado raro, pois ocorre em cerca de 10 em cada 100 mil pessoas por ano. No entanto, o diagnóstico se torna mais comum com o avanço da idade.

Segundo o neurocirurgião Bruno Burjaili, esse hematoma pode ser consequência de uma batida na cabeça. "Porém, vemos casos em que a pessoa nem se lembra de isso ter ocorrido. Nos hematomas subdurais crônicos, os sintomas são, geralmente, perda gradual de força de um lado do corpo, alterações da fala, confusão mental, sonolência e dor de cabeça progressivas", explica o especialista ao Correio.