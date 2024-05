Duas vítimas que estavam no segundo andar do veículo foram imobilizadas pelo Corpo de Bombeiros e retiradas com a utilização de escada

Uma batida entre um ônibus de turismo e uma carreta deixou cinco pessoas feridas na BR-050, próximo ao KM 169, em Uberaba, no Triângulo Mineiro. O acidente aconteceu na madrugada deste domingo (26/5). De acordo com o Corpo de Bombeiros, o ônibus transportava 42 passageiros.

Três das cinco vítimas tiveram ferimentos leves. As outras duas, que estavam no segundo andar do veículo, foram imobilizadas e retiradas do ônibus com a utilização de escada. Segundo os militares, o condutor da carreta não permaneceu no local. A dinâmica do acidente não foi informada.

Ainda segundo os bombeiros, duas das vítimas foram conduzidas por ambulâncias da concessionária Eco Via, e as outras três, pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Elas foram levadas para hospitais da região.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) compareceu ao local para acompanhar os procedimentos.