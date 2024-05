Na noite desse sábado (25/5), o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado por volta das 20h para combater um incêndio em Pedro Leopoldo, na Grande BH. Segundo a corporação, as chamas altas se iniciaram em um imóvel abandonado na praça Doutor Senra, no Centro da cidade, e ofereciam risco para as edificações vizinhas. Não houve vítimas.

Os bombeiros chegaram ao local às 22h e demoraram quase quatro horas para sanar o problema. Devido às chamas, o telhado desabou.

Segundo o CBMMG, com o início do período de tempo seco, houve grande número de incêndios simultâneos nessa noite, o que atrasou o envio do efetivo para o local.

A Defesa Civil realizou os procedimentos de praxe.