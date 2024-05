O domingo (26/5) começa com sol entre nuvens em Belo Horizonte, mas o tempo pode mudar ao longo do dia. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão é de pancadas de chuva e trovoadas à tarde.





A temperatura mínima prevista será de 18º e máxima de 27º, com vento fraco a moderado durante todo o dia. Segundo a Defesa Civil, foi registrada sensação térmica de 8,2 °C, às 7h, na Estação do Cercadinho, no Bairro Buritis, na Região Oeste da capital mineira.





A umidade relativa mínima do ar fica em torno de 40% à tarde.