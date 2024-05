A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Seção de Minas Gerais, determinou a criação de uma comissão para acompanhar as investigações sobre o assassinato do delegado aposentado Hudson Maldonado Gama, de 86 anos, em Sete Lagoas, na última quarta-feira (22/5).

Segundo a OAB, a medida se fez necessária uma vez que, considerando as apurações preliminares, a morte se deu por consequência do exercício da advocacia por parte da vítima. Fazem parte da comissão: Adilson Geraldo Costa, Ércio Quaresma Firpe e Marcos Aurélio de Souza Santos.

Relembre o caso

Hudson, de 86 anos, foi encontrado morto e carbonizado dentro da própria casa em Sete Lagoas, na Região Central de Minas Gerais, na última quarta-feira (22/05). O aposentado, que estava acamado há cerca de oito meses depois de sofrer um derrame e dependia de cuidados especiais.

De acordo com a Polícia Militar (PM), o suspeito se passou por entregador e ameaçou a cuidadora do aposentado para conseguir entrar na casa. Ele levava uma caixa, um facão e um galão com líquido inflamável. A mulher fugiu em busca de socorro e uma pessoa que passava pela rua acionou a polícia.

O delegado foi esfaqueado e queimado dentro do próprio quarto. No local, a perícia identificou uma substância semelhante a gasolina e uma caixa de papelão de cerca de 30x20, vazia em cima de um móvel.

Suspeito de matar o delegado aposentado, o ex-policial civil de Minas Gerais Rodrigo César Costa Barbosa, de 52 anos, se apresentou à polícia e prestou depoimento nesta sexta-feira (24/5). O crime teria sido motivado por vingança, depois de o delegado ter participado do processo que tirou o suspeito da corporação.