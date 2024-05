Um caminhão e um carro colidiram de frente na altura do KM 430 da BR-381, em Caeté, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na noite desta sexta-feira (24/5). Com a batida, os veículos pegaram fogo, e a via ficou interditada. As chamas atingiram uma área de mata.

Por volta das 22h45, uma morte foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros (CBMMG), que está com uma equipe no local. Não há informações sobre outros feridos nem a dinâmica do acidente.

Leia também: Stalker de médico em MG bomba nas redes: ‘Diva’, ‘Casa comigo’, ‘Me segue’

Segundo os bombeiros, a pista permanece interditada.