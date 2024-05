O Metrô BH, empresa que administra o transporte coletivo por trilhos na Região Metropolitana de Belo Horizonte, anunciou a nomeação de um novo CEO nesta sexta-feira (24/5). A chefia da concessionária ficará a cargo do engenheiro civil Ronaldo Vancellote, que acumula experiências como presidente das comissões de duas grandes obras de infraestrutura do Rio de Janeiro (RJ): a via Transolímpica e a Linha Amarela.

Em comunicado à imprensa, o engenheiro, graduado pela PUC-RJ, afirmou estar entusiasmado com a nomeação. "Me sinto honrado em poder contribuir para o desenvolvimento e a modernização do sistema metroviário de Belo Horizonte e Contagem", disse.

O antigo CEO do Metrô BH, Guilherme Bastos Martins, deixou o cargo para assumir outros projetos do braço ferroviário do Grupo Comporte. A holding, que tem uma das maiores frotas de ônibus do Brasil, entrou para o ramo metroviário depois de vencer o leilão da linha 1 do metrô de Belo Horizonte em 2022.

Guilherme será responsável pela implantação do Trem Intercidades São Paulo (SP) - Campinas (SP) e do Intermetropolitano Jundiaí (SP) - Campinas (SP) e pela revitalização e operação da Linha 7 (Rubi) do metrô da capital paulista.

Além da Linha 1, o Metrô BH é responsável pela implantação da Linha 2 entre o Barreiro e o Bairro Nova Suissa. A empresa informou, em outubro do ano passado, a previsão para o início das obras neste mês. Contudo, os trabalhos ainda não começaram.

