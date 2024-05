Um homem deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Conceição das Alagoas, no Triângulo Mineiro, nessa quinta-feira (23/5), com um corte de 20 cm na cabeça e sinais de estrangulamento no pescoço, resultados de um espancamento que sofreu. O motivo: ter chamado um amigo de "corno".





De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima relatou ter sido atacada com pedras, pedaços de madeira e fios por três homens na Rua José Alaor Prata, no Bairro Vila Santa Isabel.





O homem foi encontrado por um motorista de ambulância, caído em um colchão na casa que aluga. No local, foram encontrados tijolos, telhas e pedaços de pau.

Após rastreamento, a polícia localizou os três suspeitos. Um deles confessou o crime, alegando que estava sob efeito de drogas e atacou a vítima depois de ser chamado de "corno". Ele afirmou ainda que pretendia matar o homem e acreditava ter conseguido.





Os outros dois suspeitos admitiram estar presentes no momento do crime. Eles também relataram que a vítima havia ofendido verbalmente a todos, inclusive xingando a mãe de um deles.





Os três homens foram presos e conduzidos à delegacia. A vítima permanece internada na UPA de Conceição das Alagoas, em estado estável.