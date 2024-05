A rodovia Fernão Dias será interditada neste domingo (26/5), no Sul de Minas, para sediar a maior prova de ciclismo de estrada do Brasil. É a 100 Milhas RN Grand Challenge Brazil, que vai de Pouso Alegre até Campanha.

São esperados mais de 800 atletas amadores e profissionais, de sete estados, em toda a prova. A organização acrescenta que confirmou a presença de atletas das maiores equipes de ciclismo do país.

A Polícia Rodoviária Federal vai fazer a escolta dos atletas. Este trabalho será realizado pelo grupo especializado de motociclistas da PRF.

Serão feitas duas interdições na Fernão Dias, e apenas ciclistas poderão circular pela rodovia nesses períodos. A pista sentido BH será fechada das 7h às 9h30. Já na pista sentido São Paulo, a interdição será das 8h30 às 12h30.



A prova de 100 Milhas



O percurso completo da 100 Milhas RN Grand Challenge Brazil tem 162 quilômetros. Ele sai do Sest Senat em Pouso Alegre, vai até Campanha e volta para o ponto de partida. As inscrições foram encerradas.

A novidade é o percurso reduzido, com 80 km. Segundo César Rodrigues, idealizador do evento e diretor de prova, o trajeto dá "chance aos atletas amadores de correrem ao lado de seus ídolos". A rota sai de Pouso Alegre até o trevo de Careaçu e retorna para o Sest Senat.

Pela primeira vez, a competição entra no ranking nacional de ciclismo de estrada e vale pontos pela Confederação Brasileira de Ciclismo. Ela é reconhecida como a maior prova do ciclismo oficial de estrada do Brasil.

A estrutura da prova inclui 50 pessoas da organização, veículos e motos. O trajeto conta com pontos de apoio para hidratação dos atletas.

Rodrigues diz que "o verdadeiro ciclismo de estrada foi resgatado com essa prova". Ele comenta que ela permite "destacar a importância da segurança no trânsito para os ciclistas e fazer de Minas Gerais o cenário do ciclismo nacional e, futuramente, internacional".

(Nayara Andery/ Especial para o EM)