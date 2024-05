A Polícia Federal (PF) apreendeu mais de dois quilos de cocaína enviados pelos Correios a um empresário de Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas Gerais. A droga foi enviada à empresa dele - do ramo de móveis planejados - no Bairro São José, nessa quinta-feira (23/5).



Durante a operação, os agentes da PF cumpriram mandado de busca e apreensão na fábrica. Lá, eles encontraram a encomenda entregue pelos Correios. Nela, constatou-se que o pacote continha mais de dois quilos de cocaína.



Investigações conduzidas pela Polícia Federal revelaram que, embora o pacote estivesse registrado em nome de terceiros, a droga era destinada ao proprietário da fábrica.



Contudo, ele não estava no local no momento da ação policial. Um funcionário que trabalhava no momento da entrega, recebeu a encomenda. O nome do proprietário e da empresa não foram divulgados pela PF. O órgão também não deu detalhes sobre as investigações.



Ainda conforme a polícia, ninguém foi preso. Caso seja indiciado, o dono da fábrica poderá responder pelo crime de tráfico de drogas, com pena máxima de 15 anos de prisão.





*Brener Mouroli especial para o EM