Um homem de 22 anos foi preso, nessa quinta-feira (23/05), suspeito de agredir e estuprar o enteado de 6 anos em Nepomuceno, no Campo das Vertentes, Minas Gerais.







Ainda em janeiro deste ano, a mãe do menino o levou ao hospital. Ele foi diagnosticado com lesões no reto e no intestino. Em razão da gravidade dos ferimentos, a vítima foi encaminhada a uma unidade hospitalar da cidade de Lavras, no Sul de Minas, onde realizou um exame de corpo de delito pela Polícia Civil.

A criança também teve que passar por uma cirurgia. O médico que fez o procedimento apontou que as lesões expostas poderiam ter sido causadas tanto por complicações clínicas quanto por práticas de abuso sexual.

Um inquérito foi instaurado e representado ao Poder Judiciário pela realização do depoimento especial da vítima, que revelou que o padrasto sempre a agredia fisicamente. A criança contou que, no dia em que precisou ser hospitalizada, seu padrasto a abusou sexualmente no banheiro, introduzindo um objeto em seu ânus, o que levou às lesões. O homem também tentou coagir o enteado a não contar sobre o que aconteceu.





O suspeito do crime optou por não se manifestar e foi encaminhado ao sistema prisional.

