Um homem, de 59 anos, que conduzia uma bicicleta morreu ao ser atropelado por um carro de passeio, em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais, na manhã desta sexta-feira (24/5). A vítima atravessava a Avenida JK, no Bairro Vila Bretas, quando foi atingida pelo veículo.

Imagens de uma câmera de segurança flagraram o momento do acidente. No vídeo é possível ver o homem em cima da bicicleta seguindo pelo acostamento. Ele se aproxima de uma faixa de pedestre, olha brevemente para trás e começa a atravessar a via montado na bicicleta. Próximo ao outro lado, ele é atingido e arremessado pelo carro no canteiro central.





De acordo com o boletim de ocorrência, ao qual o Estado de Minas teve acesso, o óbito foi constatado no local por um médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

À polícia, o motorista relatou que seguia pela via, sentido Bairro Santa Rita, a aproximadamente 70 km/h, quando foi surpreendido pela vítima. Ainda de acordo com o testemunho, o ciclista teria atravessado a pista “inesperadamente”.