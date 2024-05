Operação contra exploração sexual infanto juvenil prende mais de cem pessoas, mulher denuncia estupro coletivo próximo ao Mineirão e projeto de lei prevê publicidade luminosa na Praça Sete. Esses são alguns destaques desta quarta (22) em Minas.

A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) divulgou o resultado da ação integrada de repressão e prevenção de crimes de abuso e exploração sexual infantil.

A Operação Caminhos Seguros, parte do Movimento Maio Laranja, resultou na prisão de 115 pessoas e na apreensão de 13 adolescentes, em Minas Gerais.

E, em Belo Horizonte, uma mulher de 55 anos denunciou que foi vítima de estupro coletivo na noite do último sábado (18), quando chegava para um show no estádio Mineirão.

Na Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH), um projeto de lei proposto por 14 vereadores quer permitir a instalação de painéis de publicidade luminosos em imóveis na Praça Sete, no Centro de BH.



Minas aponta queda do desmatamento na Mata Atlântica em 2023

Minas Gerais registrou queda de 57% no desmatamento da Mata Atlântica no ano passado em relação a 2022. Os dados são do Atlas da Mata Atlântica e do Sistema de Alertas de Desmatamentos (SAD) divulgados nessa terça-feira (21/05).





Doenças respiratórias lotam leitos e cidade de MG decreta emergência

Com aumento de 25% nas internações na rede municipal de saúde por conta de síndromes respiratórias agudas graves (SRAG), a Prefeitura de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, decretou nessa terça-feira (21/5) situação de emergência em saúde. Os leitos municipais estão todos ocupados.





Mineiro vence concurso de desenho na Itália e faz vaquinha para a viagem

Um mineiro de Patos de Minas, Alto Paranaíba, venceu um concurso de desenho com bolsa para a Itália. Porém, o estudo na The Florence Academy of Art, não cobre a viagem e estadia no país europeu. Para tentar obter recursos para viajar e fazer o curso, o desenhista João Pedro Gonzalez, de 23 anos, organizou uma "vaquinha".





Operação prende um dos principais líderes do crime organizado de BH

Um dos principais líderes do crime organizado de Belo Horizonte, do Vale do Mucuri da região sul da Bahia foi preso na Operação Camaleón, deflagrada nesta terça-feira (21/05). O criminoso foi preso em flagrante ontem na cidade de Porto Seguro, na Bahia. Ele é apontado como um dos líderes da facção criminosa Comando Vermelho (CV) e exerce influência até mesmo no Rio de Janeiro.





Complexo da Lagoinha recebe limpeza intensificada a partir desta quarta

O Complexo da Lagoinha terá uma limpeza intensificada a partir desta quarta-feira (22). Segundo a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), a região vai passar a ter duas equipes, com quatro garis cada, que vão remover principalmente os resíduos espalhados indevidamente ao longo do complexo.





BH ganha novo parque com espaços de lazer e esporte; confira local

A Região Leste de Belo Horizonte recebe um novo parque com quatro espaços de lazer, práticas esportivas e de convivência. O Parque Ferroviário Leste tem uma área total de 30.605,60m², segundo a Prefeitura de Belo Horizonte.