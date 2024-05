PBH entrega novo parque na região Leste com espaços de convivência e esportes

A região Leste de Belo Horizonte recebe um novo parque com quatro espaços de lazer, práticas esportivas e de convivência. Com o nome de Parque Ferroviário Leste, a construção da Prefeitura de Belo Horizonte soma uma área total de 30.605,60 m².

Ao todo, o espaço vai contar com cinco praças equipadas com bebedouros, quadra esportiva, tabela de basquete, lixeiras, equipamentos de ginástica, brinquedos, ciclovia, área com mesa de jogos, paisagismo e mini quadra.

Além disso, será feito o fechamento com alambrado de um campinho que existia no local. A quinta praça, a interligação entre todos os espaços e a iluminação pública do Parque Ferroviário ainda terão os projetos elaborados pela Superintendência de Desenvolvimento da Capital (Sudecap).



Leia também: Pinturas em prédios do Centro de BH estão sendo apagadas pela ação do tempo

De acordo com a PBH, os equipamentos públicos foram implantados para revitalizar áreas urbanas remanescentes da modernização do traçado ferroviário urbano Horto – Caetano Furquim, no trecho existente entre o muro da nova ferrovia e a Rua Souza Aguiar, nos bairros Boa Vista e São Geraldo.

As obras, provenientes de um convênio entre a Vale e o município, foram supervisionadas pela Sudecap. Até o momento, foram investidos aproximadamente R$ 1,5 milhão na implantação do Parque Ferroviário Leste.