Mineiros podem receber até 50% de desconto na conta de água, animais de estimação vão poder visitar tutores em hospitais, e operação investiga desvio de milhões de reais da saúde pública. Esses são alguns destaques desta sexta (24) em Minas.

Famílias mineiras de baixa renda inscritas no Cadastro Único de Programas Sociais, o CadÚnico, podem receber até 50% de desconto na conta de água, desde que estejam inscritos no programa e realizem uma atualização no cadastro junto a Copasa.





A redução é definida conforme o consumo de água, em que, quanto menor o uso, maior o benefício. Porém, é limitada até 20 mil litros de água gastos por família.



Para garantir a tarifa social, as devidas atualizações devem ser feitas até 25 de junho, por meio deste site aqui: cadunico.cidadania.gov.br ou pelo aplicativo, disponível para android e IOS.



A partir deste sábado (25) entra em vigor a lei que permite que animais de estimação de pequeno porte visitem seus respectivos tutores hospitalizados em unidades de saúde. Os pets devem estar vacinados, vermifugados, higienizados, e ter um laudo veterinário atestando boa condição de saúde.

Também é necessário que eles estejam em um caixa adequada, ou guiados por coleira, focinheira e demais variações.





Outro assunto que repercutiu hoje no estado. O Ministério Público de Minas Gerais realizou uma operação com objetivo de investigar o desvio de verbas da saúde pública e outros crimes de lavagem de dinheiro nas cidades de Alfenas e Fama, no Sul de Minas e em Ubatuba e Limeira, no estado de São Paulo.



O esquema investigado com provável utilização de ‘laranjas’, envolveria 15 pessoas e organizações, em que movimentaram mais de R$ 17 milhões.

O que se sabe sobre a chacina em festa de aniversário na Grande BH



O que era para ser uma comemoração em família na noite dessa quinta-feira (23/5), virou uma tragédia no bairro Areias De Baixo, em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Felipe era o alvo de assassinos por causa do tráfico de drogas no Morro Alto, em Vespasiano, na Grande BH, e estava em guerra com traficantes do bairro Bela Vista, segundo informa o boletim de ocorrência da polícia militar.





Eleições em BH: esquerda ensaia candidatura única já no primeiro turno

A esquerda avança na construção em torno de uma única candidatura à Prefeitura de Belo Horizonte, ainda no primeiro turno, e pelo menos duas das legendas do campo progressista devem mesmo se unificar na disputa: PT e PDT. PSOL e Rede, que também lançaram nomes para a disputa, ainda não bateram o martelo sobre a unificação.

O campo tem até agora quatro pré-candidatos: o deputado federal Rogério Correia (PT), a deputada federal Duda Salabert (PDT) e a deputada estadual Bella Gonçalves (PSOL). O quarto nome da lista é o da deputada estadual Ana Paula Siqueira (Rede), mas a federação da qual a Rede faz parte e que é presidida pelo PSOL, anunciou Bella como candidata. Ana Paula Siqueira, no entanto, diz que segue normalmente com sua candidatura e que a decisão sobre quem será a candidata vai ser tomada somente na convenção.





Quilombolas reivindicam território aos pés da Serra do Curral em BH

O Kilombo Manzo Ngunzo Kaiango realizou uma ação para reivindicar o território Kewá Matamba, localizado aos pés da Serra do Curral, na Região Leste de Belo Horizonte. O movimento ocorreu nesta sexta-feira (24/5) e contou com a presença de cerca de 100 quilombolas, deputadas estaduais, Comissão de Direitos Humanos (CDH) da Assembleia Legislativa de mg e apoio dos núcleos da Teia dos Povos e do Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas (MLB). A ação terminou com a saída dos presentes da área, localizada em frente ao Hospital da Baleia, com o objetivo de negociar por meio de medidas legais.

Universo geek dos anos 90 com Sérgio Mallandro invade Sesc Palladium

Maio é o mês do Orgulho Nerd. Para celebrar a data, o Festival Sesc Geek, que acontece neste domingo (26/5), das 11h às 19h, no Sesc Palladium, preparou programação especial com o tema “De volta para os anos 90”. Na onda dos sucessos da época, o evento terá como um dos destaques Sérgio Mallandro.

CCBB-BH recebe a exposição "Encruzilhadas da arte afro-brasileira"

Dentre as figuras que habitam o imaginário em torno de Belo Horizonte, Maria do Arraial – por muitos ainda chamada pelo (pejorativo) apelido de Maria Papuda – é conhecida como a mulher negra que vivia na região do Palácio da Liberdade. Teria sido expulsa dali pela Comissão Construtora da nova capital. A lenda diz que, em represália, ela teria previsto a morte de alguns governantes, os futuros ocupantes da nova edificação.

Suspeito de matar delegado em Sete Lagoas se entrega à polícia

Suspeito de matar o delegado aposentado Hudson Maldonado Gama, de 86 anos, o ex-policial civil de Minas Gerais Rodrigo César Costa Barbosa, de 52 anos, se apresentou à polícia e prestou depoimento na manhã desta sexta-feira (24/5).

A polícia estava no encalço de Barbosa desde quarta-feira (22/5), quando o ex-delegado foi encontrado morto e carbonizado dentro da própria casa no Bairro CDI, em Sete Lagoas, na Região Central de Minas. O crime teria sido motivado por vingança, depois de o delegado ter participado do processo que tirou o suspeito da corporação.