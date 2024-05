A família das duas crianças, de 9 e 11 anos, e do homem, de 26, que morreram em uma festa de aniversário em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na quinta-feira (23/5), organizaram um protesto na MG-010, neste sábado (25/5), após o sepultamento das vítimas. De acordo com Tamyres Moreira, tia de Heitor Felipe Moreira de Oliveira, uma das vítimas, os enterros se encerraram por volta das 17h, e as famílias seguiram para o ponto da rodovia próximo à entrada para o Bairro Morro Alto, em Vespasiano.

“A gente quer justiça pela morte do Heitor Felipe. Não vai ficar impune. Queremos justiça até o último momento”, grita Tamyres, junto a outros familiares em vídeo gravado por ela.

Com balões brancos e trajando camisetas com imagens dos falecidos, os familiares também carregavam cartazes e protestavam: “Quando uma mãe perde um filho, todos nós choramos um pedaço da sua dor. Justiça por Heitor e Laysa”. Veja o vídeo:

De acordo com a tia de Heitor, a família está destruída, e o crime revoltou a população, incluindo amigos e policiais. "Eu perdi meu irmão, meu sobrinho, perdemos outra criança. Perdeu pai, perdeu filho. Foi uma destruição para gente, independentemente de qualquer coisa", afirmou Tamyres ao Estado de Minas.

Os corpos das vítimas foram sepultados neste sábado, às 14h, no Cemitério Bela Vista, em Santa Luzia, também na Grande BH.

O crime

Na noite da última quinta-feira, Heitor, de 9 anos, e Laysa Emanuele, de 11, foram baleados por dois homens armados, que invadiram uma festa de aniversário no Bairro Areias de Baixo, em Ribeirão das Neves.

A chacina aconteceu no fim da festa de aniversário de Heitor Felipe e de sua irmã. Izaltina Luciana Moreira, mãe de Felipe e avó de Heitor, conta que dois homens aproveitaram que o portão do sítio estava aberto e entraram no local, já disparando as armas, “sem olhar em quem estavam atirando”.

De acordo com o boletim de ocorrência, o alvo do ataque era Felipe Moreira Lima, pai dos aniversariantes, que tinha envolvimento com o tráfico de drogas na região do Bairro Morro Alto, em Vespasiano.

Felipe foi atingido por ao menos 12 disparos e morreu no local. Ainda conforme o registro, ele estava em disputa com traficantes do Bairro Bela Vista, em Santa Luzia, que queriam que a vítima passasse a comercializar os entorpecentes fornecidos por eles. O homem e a família já estavam recebendo ameaças de morte havia alguns meses.

Além de Felipe, Heitor e Laysa, três pessoas foram baleadas e encaminhadas a uma unidade de saúde: uma adolescente, de 13 anos, atingida na canela, uma jovem de 19, ferida nas nádegas, e uma mulher de 41, baleada nas costas e na cintura.

Durante o ataque, Izaldina e outras duas mulheres entraram em luta corporal com um dos atiradores, posteriormente identificado como um homem de 23 anos, para tentar impedir que mais vítimas fossem atingidas. A mulher narrou para a Polícia Militar (PM) que, durante o embate, o segundo homem começou a disparar contra elas.

Ainda não se tem atualizações do quadro de saúde das três mulheres.