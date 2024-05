A edição 2024 da Cemig Run está sendo realizada na manhã deste domingo (26/5), em Belo Horizonte, com 3.200 participantes, o objetivo de promover saúde e bem-estar e o desafio de se tornar a corrida mais sustentável do Brasil. Para isso, a empresa está promovendo diversas ações a fim de causar o menor impacto possível ao meio ambiente.

O evento está incentivando os participantes a irem até o local da largada, na Avenida Barbacena, 1.200, no Bairro Santo Agostinho, na Região Centro-Sul, utilizando bicicletas, caronas compartilhadas ou o transporte público. Será calculada a pegada de carbono de cada corredor e um inventário de emissão de gases do efeito estufa para neutralizá-los posteriormente. Também vem sendo utilizada apenas energia certificada oriunda de fontes renováveis certificadas.





“Foi minha primeira corrida, então foi desafiador. Acho incrível a preocupação com a sustentabilidade. Trabalho na Gasmig, e já é uma prática nossa. Acho que as pessoas estão cada vez mais engajadas a cuidar do meio ambiente”, conta a arquiteta Poliana Vieira, de 27 anos.

Poliana Vieira, de 27 anos, valorizou a iniciativa sustentável do evento Gladyston Rodrigues/EM/D.A. Press

Também em sua primeira corrida, Airton Carvalho Lima, de 52, enaltece a proposta do evento e clama por mais ações de sustentabilidade na cidade. “Foi muito positivo, exercício físico é sempre muito bom. Aquela adrenalina! E o dia também está superagradável. Se o joelho deixar, pretendo continuar correndo”, afirma.





Medalhas, brindes e troféus foram produzidos com materiais recicláveis, e os certificados serão digitais, a fim de diminuir o uso de papel. Ao fim do evento, será feita a gestão inteligente dos resíduos produzidos pela corrida. Também serão entregues mudas de árvores para cada participante.





Caroline Peixoto, de 32 anos, e o namorado, Bruno Santos, de 31, correm há oito meses e marcaram presença neste domingo. Acostumados ao clima e ao visual da Pampulha, trata-se da primeira vez que participam de um evento em outra "praça". “Foi um esforço um pouquinho além do que eu e meu namorado estamos acostumados, por causa dos morros, mas foi muito bom participar de uma corrida em um lugar diferente”, conta Caroline.





Ela também elogiou a temática ecológica do evento e pretende participar de outras edições. “Achei muito legal, até pela medalha em si. A corrida tem uma pegada mais rústica. E a parte mais verde ali da Barbacena remete muito à natureza, achei bacana de mais. Com certeza vamos participar ano que vem”, diz.





Os participantes também terão a oportunidade de trocar suas lâmpadas antigas pelas de led, gratuitamente. A Cemig ainda organizou uma exposição de veículos ecológicos, movidos a eletricidade e a gás, e casas sustentáveis.