Um homem, de 41 anos, conhecido como 'Hulk', morreu baleado na noite desse sábado (25/5), no Bairro Luar da Pampulha, em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais (PM), a vítima foi atingida na cabeça e no peitoral.

Ainda segundo a corporação, o homem tinhas várias passagens pela polícia por porte ilegal de arma, desacato, lesão corporal, ameaças diversas e receptação.



Os militares encontraram o homem caído no chão, sem vida. A morte foi constatada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) ainda no local.

À corporação, a esposa da vítima confirmou o histórico criminal do marido, no entanto, não soube informar se ele estava sendo ameaçado ou se tinha problemas referentes ao seu passado no mundo do crime.

Segundo a PM, ninguém soube ou quis dizer quem seriam os autores ou o motivo do crime. A perícia foi acionada e constatou "diversos disparos" na região do tronco frontal (peitoral) e na cabeça da vítima.

Ainda segundo a corporação, no dia 15 de março deste ano, a esposa do homem foi autuada por agressões a uma outra mulher, que seria, supostamente, amante da vítima. A PM foi até o endereço da suposta amante, mas ela não foi encontrada pelos policiais. A Polícia Civil vai investigar o caso. Até o momento, ninguém foi preso.