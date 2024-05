Belo deixou os fãs com uma pulga atrás da orelha após aparecer usando sua aliança de casamento com Gracyanne Barbosa no Conversa com Bial que foi exibido na madrugada desta terça-feira (21). Porém, de acordo com o pagodeiro, a gravação do programa aconteceu há bastante tempo e ele não está mais com o acessório.

A confusão aconteceu porque, apesar de a gravação ter ocorrido em março, em uma estratégia para que a atração não ficasse desatualizada, Pedro Bial se referiu ao primeiro show da turnê comemorativa pelos 30 anos do Soweto no passado. Por conta disso, os fãs, sabendo que a apresentação aconteceu no dia 18 de abril, pensaram que a entrevista fosse recente.