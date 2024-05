O rapper Oruam mostrou na internet um ferimento que sofreu após ser arranhado pelo gato de estimação, um híbrido de serval com um gato doméstico.

“Olha isso aqui que ele fez com a minha cara”, disse, nos stories. O animal do músico, que é filho do traficante Marcinho VP, principal nome do Comando Vermelho, é bem maior que os gatos de raças convencionais e custa, em média, R$ 100 mil.

O Savannah F1 é um híbrido de serval, mamífero natural da África, com um gato doméstico. A raça é dividida entre F1 e F5, dependendo da porcentagem de DNA de serval. No caso dos F1, o filhote é entre 50% e 75% serval.

“Tigrinho tá pagando”, disse Oruam após postar uma propaganda do jogo de azar.