Dificilmente um usuário das redes sociais nunca ouviu falar do “Jogo do Tigrinho”. Famoso entre influenciadores digitais, a plataforma é mais uma entre as novas formas de entretenimento nos sites das casas de apostas e promete ganhos absurdos.

O jogo se aproxima de uma máquina de caça-níqueis, ou seja, um cassino online. Na plataforma, o jogador deve alinhar três símbolos idênticos em três linhas para ganhar os prêmios, que quase sempre é o valor investido pelo participante, multiplicado algumas vezes.

Os pagamentos são avaliados e definidos pelos símbolos do game: saco de moedas, amuleto da sorte e lingote de ouro representam pagamentos de valores maiores; enquanto laranja, foguete e envelopes simbolizam de valores menores.

No entanto, quando aparece o Tigre da Fortuna é sinal que pode substituir todos os outros símbolos comuns de pagamento.

Lavagem de dinheiro

O jogo virou caso de polícia. Nessa quarta-feira, um casal de influenciadores digitais de Minas Gerais foi preso em flagrante durante a Operação Tyche, contra jogos de azar digital, em um condomínio de luxo na cidade de Serra, no Espírito Santo.



Segundo a Polícia Civil, a operação teve como objetivo cumprir mandados de sequestro e bloqueio de bens móveis e imóveis, além de busca e apreensão de objetos, avaliados em cerca de R$ 30 milhões.

Proibido no Brasil

Os jogos de aposta são vistos como esquemas em que os usuários tendem a perder dinheiro. A desconfiança em relação ao Fortune Tiger, plataforma mais compartilhada e incentivada por “blogueiros”, já se tornou associada a golpes online. Criminosos frequentemente invadem canais populares para promover conteúdo suspeito sobre o tema.

O Senado aprovou o projeto que regulamenta e tributa o mercado de apostas esportivas, as "bets". Porém, deixou de fora os jogos definidos como competições "cujo resultado é desconhecido no momento da aposta". Mas a proposta, que foi alterada pelos senadores, retornará à Câmara para nova rodada de votação.