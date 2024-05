O termômetro marcava 27°C quando a bilheteria do Mineirão foi aberta para os fãs do cantor americano Bruno Mars. A pré-venda para o show do astro em 5 de novembro, no Gigante da Pampulha, começou às 13h desta terça-feira (21/5), exclusivamente para clientes do banco Santander.



Equipado de garrafinhas de água, guarda-chuvas e até guarda-sol, o público formou a fila que se estendeu dos portões da Avenida Abrahão Caram até a esquina com Avenida Coronel Oscar Paschoal, próximo ao Mineirinho.



Naquela legião de amantes do pop estava Pedro Batista, de 19 anos, estudante de engenharia de controle e automação na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). O jovem universitário chegou ao local às 8h30, mas eram tantas as pessoas na frente dele, que só conseguiu ter ingressos em mãos às 15h.



Batista reclamou da falta de coordenação. “Estava meio desorganizado, teve algumas pessoas falando até de briga, mas não vi nada acontecendo na minha frente. Passou uma moça na fila anotando o número na nossa mão, e eu era o 227”, conta.



“Cheguei cedo, às 8h30, e tinha um tanto de gente na minha frente. Um pessoal até dormiu por lá, eles chegaram às 23h de segunda-feira. Graças a Deus, tinha sombrinha e a garrafinha de água, pois o sol estava muito forte”, revela.

Fãs enfrentaram o calor na fila desta terça-feira Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press

Taxa de serviço



Apesar dos problemas, Pedro conta que a compra na bilheteria ocorreu bem. De acordo com ele, é uma alternativa diante dos altos preços cobrados pelo site, que realiza a venda digital com taxa de serviço de 20%. Inteiras variam de R$ 1.250 a R$ 590.



“Foi tudo tranquilo. A atendente que fez meu pedido foi supereducada, o processo foi rápido. Comprei cadeira superior”, diz.



Animado para ver o astro de perto, Pedro Batista comemora o show extra em BH. Além da capital mineira, o astro se apresentará no Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília e Curitiba.



“Gosto muito do Bruno Mars, vai ser legal demais. Enfrentei a fila principalmente por causa da minha namorada, que é muito fã dele e não pôde vir aqui ao Mineirão”, explica.

Pedro Batista faz um alerta aos fãs: “Faltou esclarecer que você só pode comprar meia-entrada para outras pessoas se elas forem parentes.”





VENDAS EM BH



A venda geral de ingressos começa às 13h desta quarta-feira (22/5). Os bilhetes podem ser adquiridos digitalmente no site da Ticketmaster, com taxa de serviço de 20%. Ou presencialmente na bilheteria do Mineirão (Avenida Antônio Abrahão Caram, 1.001, Pampulha).



Clientes Santander podem parcelar os ingressos em até cinco vezes sem juros; os demais em até três vezes sem juros, tanto nas compras on-line quanto nas presenciais.



No Mineirão, não há cobrança da taxa de serviço. O acesso à fila será encerrado às 17h. Serão atendidas as pessoas que estiverem na fila, conforme disponibilidade de ingressos.

Preços

Ingressos para a pista premium custam R$ 1.250 (inteira) e R$ 625 (meia). São 18 mil bilhetes.



No setor inferior roxa, os 2.412 bilhetes custam R$ 880 (inteira) e R$ 440 (meia-entrada).



A cadeira inferior (10.718 bilhetes) custa R$ 880 (inteira) e R$ 440 (meia-entrada).



A cadeira superior (24.549 bilhetes) custa R$ 590 (inteira) e R$ 295 (meia-entrada).





* Estagiária sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria