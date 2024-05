O primeiro encontro de Bruno Mars com o público mineiro acontece em 5 de novembro, no Mineirão. A venda geral de ingressos para o show do norte-americano começa nesta quarta (22/5), às 13h.

Os bilhetes podem ser adquiridos digitalmente pelo site Ticketmaster e na bilheteria do Gigante da Pampulha (Avenida Abrahão Caram, 1001- São José). Os clientes podem comprar até seis ingressos, sendo duas meias-entradas, por CPF.





Para compras na internet, a taxa de serviço on-line é de 20%. Clientes Santander podem parcelar em até 5x sem juros ou de 6 a 10x com juros; os demais clientes podem pagar via pix e parcelar em até 3x sem juros ou de 4 a 8x com juros.





Para compras na bilheteria oficial, clientes Santander podem comprar com cartão de débito e de crédito, parcelado em até 5x sem juros; os demais podem adquirir a entrada com dinheiro, débito e crédito, parcelado em até 3x sem juros.

Meia entrada





Uma dúvida comum no momento da aquisição dos ingressos é: ‘outra pessoa pode comprar a meia-entrada para mim?’. Por isso, o site da Ticketmaster informa:

Para compras on-line é possível. Entretanto, o titular do cadastro deverá fornecer, no ato da compra, o nome e documento de meia-entrada do beneficiário que for utilizar o ingresso.





Em compras presenciais, a venda do ingresso de meia-entrada será feita única e exclusivamente para o próprio titular do benefício, que deve apresentar o documento exigido em Lei para comprovar seu direito.

Já para compras presenciais, destinadas a menores de idade beneficiários da meia-entrada estudantil, os ingressos poderão ser adquiridos por pais ou representantes legais que comprovem o grau de parentesco através da apresentação de documentos de identidade com foto e da carteira de identificação estudantil.



Confira os preços para o show de Bruno Mars: